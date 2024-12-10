深圳好去處︱福田口岸新開平價超市蔬果糧油雜貨低至¥1 10PM新鮮食品5折清貨

【超市/平價/深圳/福伴超市】深圳平價超市愈開愈多，繼盒馬鮮生後，福田口岸都新開一間平價超市「福伴超市」，蔬果糧油雜貨低至¥1，而每晚10pm後新鮮食品5折清貨，當中包括豬肉、凍品、豆製品及雞鴨鵝，超市標榜絕不過夜！

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「福伴超市」是深圳大潤華旗下，國內連鎖超市品牌之一，擁有逾10間門市，秉承「新鮮、自然、健康」的經營理念，打造具生鮮特色、緊貼生活需求的社區生活超市。福伴超市福田口岸店於今年9月中開幕，與深圳地鐵福田口岸站僅幾步之隔，非常方便一眾愛北上採購的港人。

深圳超市︱標榜絕不隔夜

當中不少蔬果售價低至¥1，而且種類多達數十種，而貴價海鮮如長腳蟹都有，而超市每晚10pm後會以5折清貨，豬肉、凍品、豆製品及雞鴨鵝，標榜絕不隔夜！不過要留意是生肉、雞蛋不能過關。不過海鮮不屬限制範圍，加上法例上未有明文規定要煮熟，因此活大閘蟹、游水魚、活蝦、活貝等均屬可帶入境。（*值得注意的是，一定要符合「自用」的要求，不能作商業用途或大量帶入境。）

另外留意的是，福田口岸10:30pm關閉，如港人想買5折平貨，就要把握時間。

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深圳超市︱4類新鮮食品每日6pm後特價發售

如不想時間太趕急，可以早一點去掃貨，不過折扣就沒有這麼多。有4類的商品每日晚上起便會以折扣價出售，6點9折、7點8折，如此類推，去到10點時更會低至半價，務求將當日的商品清空。

而「福伴超市」的海鮮區有當造大閘蟹外，還有多個放滿新鮮海產的魚池，生蠔、基圍蝦、龍蝦、長腳蟹、鮑魚等應有盡有，顧客可以使用店方提供的工具自行挑選。值得一提的是，福伴超市在海鮮區貼上「請把水濿乾，我們只賣海鮮不賣水」的字句，提醒顧客在秤重時要將水濿乾，以免支付額外費用。

地址： 深圳市福田保稅區菩提路2號加福爾登府 交通： 深圳地鐵福田口岸站D2出口

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