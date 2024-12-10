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交通意外｜13歲男童大埔過馬路被撞　司機危駕判囚13個月

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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大埔去年發生嚴重交通意外，被判監13個月，停牌2年。（資料圖片）

大埔去年發生嚴重交通意外，司機被判危駕入獄。一名13歲男童於2023年5月在大埔推着單車橫過馬路時，遭一輛私家車撞至昏迷，63歲私家車司機早前承認「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪」，今早在區域法院被判監13個月，停牌2年，並須在停牌期屆滿前3個月自費完成駕駛改進課程​。

案情指，2023年5月6日晚上10時許，被告王本方聚餐後駕駛私家車回家，沿大埔公路元洲仔段往吐露港公路方向行駛期間涉嫌衝燈，撞倒當時按綠燈過馬路的男童，致其身體受到嚴重傷害。

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區域法院暫委法官劉綺雲指，男童案發時傷勢嚴重，但事後各方面恢復進展良好，其聽力正常、手腳行動能力穩定良好、可步行及運動，只是仍須跟進情緒控制、視力、體重超重​等問題。

她認為，被告事發時最少有6秒無留心專注路面情況，有輕微超速，但考慮到被告認罪、沒有刑事及違反交通規例紀錄、高齡等因素，決定判處即時監禁13個月。

辯方求情指，被告需照顧同住的100歲母親，親友稱讚被告為人處事處事認真及孝順。事發後感自責及睡不安寧，及對事主有歉意，表示不打算再駕駛。

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交通事故 司機 危險駕駛 停牌 大埔

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