東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正

▲ 羅天宇夜訪陳懿德香閨。

【羅天宇 / 陳懿德 / 東張女神】「女神收割機」羅天宇一向戰績彪炳，曾與Coffee林芊妤、湯洛雯、苟芸慧拍拖外，並先後與蔣家旻、戴祖儀、陳瀅和何依婷等傳緋聞，而且位位都屬女神級，令不少男士羨慕。

在今年4月，傳出羅天宇暗撻同屬女神級的「東張女神」陳懿德，不過二人表示彼此只是朋友。一直傳二人為事業搏殺所以「地下情」，不過今日有報道指，他們早前出席活動時，天宇為做「廿四孝男友」不惜擒高蹲低為陳懿德影相。

在另一日，天宇出席活動後更即開車到女友位於元朗的香閨，途中他收到電話後更即撲到附近的便利店狂掃多款口味雪糕給女友。

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東張女神丨打波擦出愛火

今年37歲羅天宇年紀大陳懿德11年，但無阻愛火燃燒。據報道指，二人因齊打籃球擦出愛火花，其實翻看二人IG，由於德德有次打波致韌帶撕裂，天宇虛寒問暖成功打動女神芳心。

雖然二人玩「地下情」， 過二人在IG不時互動，而且從社交平台不經意洩「蜜」，比如二人約大班圈中好友睇七欖，又曾分別上載餵企鵝照等。德德在今年2月開生日派對，雖然社交網所有合照都是一大班人，但天宇卻一早到德德元朗豪宅打點，仿如男主人般。

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