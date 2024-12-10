移英家庭｜41歲吳日言7年抱3容貌崩壞勁大黑眼圈　殘爆素顏直認1面部特徵遺傳細仔

▲ 身為三孩之母的吳日言被指容貌崩壞，真的媽媽唔易做！

【吳日言/移民英國/英國升學/星二代】前藝人吳日言今年舉家移民英國，她於2016年跟圈外男友Barry結婚後，7年誕下3胎，成為多產媽媽！日前她抱住7個月大細仔合照，勇敢以真面見示人，還笑稱自己天生有雀斑和黑眼圈，未知是否照顧小朋友太辛苦，41歲的她被指美貌崩壞，殘樣嚇壞網民！

▼ 點擊圖片放大 +2

移英女星吳日言｜今年舉家移民英國

吳日言（Yan）星途不算璀璨，因此在2019年開始經營日式飯糰店，並全力打理生意，同時亦兼顧家庭，她婚後分別誕下6歲女兒Beatrice、2歲二仔Zayden和7個月大孻仔，由於今年6月Beatrice於小學入學「統一派位」中，只獲派到第8志願的學校，為了子女學業，她決定全家移居英國，Beatrice亦已於9月入讀英國的小學，一家人逐漸適應新生活。

移民英國｜大女小一獲派第8志願 吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學

最新影片推介:

移英女星吳日言｜素顏殘爆露出黑眼圈雀斑

可能阿Yan將全副心力花光在照顧3名子女身上，似乎沒有時間打理自己，她日前在社交平台分享兩張跟細仔的合照，透露細仔已經7個月大，相中的阿Yan手抱囝囝，單手對鏡自拍，身穿紅色居家服的她戴上頭箍，臉上不施脂粉，無懼素顏上陣的她膚色暗啞，眼紋盡現，而且有極深黑眼圈及大量雀斑，跟全盛時期的顏值差別甚大，網民都有留言勸她好好休息，不要捱壞身子。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

阿Yan亦有留言：「細細七個月啦…又真係幾靚仔喎！可能得到阿媽遺傳，有一雙大眼睛，精精靈靈。不過唔好遺傳我嘅雀斑，同埋一對黑眼圈。」大方自嘲擁有趣緻雀斑和天生黑眼圈，不過細仔長得精靈可愛，令不少網民分散注意力到他身上，未至於一面倒討論阿Yan的容貌。

相關內容：

移民英國｜吳日言移英重操故業開食店 三孩之母堅持做在職媽媽：唔想問老公攞錢

孕婦糖尿｜40歲吳日言宣布懷第3胎 產後確診糖尿病現靠針藥安胎

星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】