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移英家庭｜41歲吳日言7年抱3容貌崩壞勁大黑眼圈　殘爆素顏直認1面部特徵遺傳細仔

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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身為三孩之母的吳日言被指容貌崩壞，真的媽媽唔易做！

【吳日言/移民英國/英國升學/星二代】前藝人吳日言今年舉家移民英國，她於2016年跟圈外男友Barry結婚後，7年誕下3胎，成為多產媽媽！日前她抱住7個月大細仔合照，勇敢以真面見示人，還笑稱自己天生有雀斑和黑眼圈，未知是否照顧小朋友太辛苦，41歲的她被指美貌崩壞，殘樣嚇壞網民！

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移英女星吳日言｜今年舉家移民英國

吳日言（Yan）星途不算璀璨，因此在2019年開始經營日式飯糰店，並全力打理生意，同時亦兼顧家庭，她婚後分別誕下6歲女兒Beatrice、2歲二仔Zayden和7個月大孻仔，由於今年6月Beatrice於小學入學「統一派位」中，只獲派到第8志願的學校，為了子女學業，她決定全家移居英國，Beatrice亦已於9月入讀英國的小學，一家人逐漸適應新生活。

移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學

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移英女星吳日言｜素顏殘爆露出黑眼圈雀斑

可能阿Yan將全副心力花光在照顧3名子女身上，似乎沒有時間打理自己，她日前在社交平台分享兩張跟細仔的合照，透露細仔已經7個月大，相中的阿Yan手抱囝囝，單手對鏡自拍，身穿紅色居家服的她戴上頭箍，臉上不施脂粉，無懼素顏上陣的她膚色暗啞，眼紋盡現，而且有極深黑眼圈及大量雀斑，跟全盛時期的顏值差別甚大，網民都有留言勸她好好休息，不要捱壞身子。

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阿Yan亦有留言：「細細七個月啦…又真係幾靚仔喎！可能得到阿媽遺傳，有一雙大眼睛，精精靈靈。不過唔好遺傳我嘅雀斑，同埋一對黑眼圈。」大方自嘲擁有趣緻雀斑和天生黑眼圈，不過細仔長得精靈可愛，令不少網民分散注意力到他身上，未至於一面倒討論阿Yan的容貌。

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