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靚裝公屋｜翻新2人單位公屋成品似「私樓」　 訂造全屋傢俬材料僅幾萬元

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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翻新2人單位公屋成品似「私樓」，訂造全屋傢俬材料僅幾萬元，引網民有呢個疑問。

【荔景 / 公屋 / 裝修】獲派公屋後，一些業主會為單位進行精心設計裝修。近日，有人在Facebook「公屋討論區」群組上傳圖片，指其終於獲派公屋，並於日前將屋內設計裝修一番，大讃成品似「私樓咁靚」，且所費不多。

此事引起不少網民關注，紛紛稱讚樓主家裝精美，亦交換裝修心得及經驗，更有不少人詢問樓主能否介紹裝修公司。

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靚裝公屋｜訂造全屋傢俬材料僅幾萬元

樓主因獲派荔景2人單位公屋而感慨道「純純分享一下終於唔使捱貴租啦」，他原本抱著「能住就好」的心態，卻在見到裝修成品後十分驚喜，表示「當整好嗰哋櫃入屋後，成間屋感覺上好似似樓咁靚」，又指僅花費幾萬元裝修費便得到高質量裝修成果，出乎意料，「好開心遇到一間咁好嘅傢俬設計公司」。

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問及裝修費用僅花費數万元時，樓主分享稱該費用為購買傢俬材料，其中地板的板材是從內地購買在運至香港，泥沙購買於深水埗，而油牆、砌地板等工程是由樓主與其父親完成，省下不少人工費用，有網民指「牆身地板自己搞，最少慳返3、4萬」。

靚裝公屋｜翻新2人單位公屋成品似「私樓」

據圖片可見，單位原樣較陳舊，牆體及門框均為黃色，地面亦沒有鋪上地磚，整體較為簡陋；而據另外幾張成品圖可見，牆面被樓主粉刷成白色，地面亦舖上木質板材，又在靠牆處安裝3面大型白色立櫃，屋內顏色和諧，光線亦較之前明亮，看上去十分簡潔美觀。

靚裝公屋｜網民讃成品：好靚喎！

該帖引起網民關注，不少人祝賀樓主入住公屋，「祝安居樂業」、「好高興你可以上到樓，生活愉快！」、「好靚喔，太好啦唔使捱貴租好羨慕！祝福！」，亦有網民稱讚樓主有心，「傢俬材料幾萬其實不少地方都做到，差在自己有無心跟進過程啫」。

還有不少網民被屋內高質素裝修設計吸引，向樓主詢問裝修公司，「可以介紹下嗎」、「請問係邊間傢俬」、「我都想要公司資訊！」、「請問可以PM裝修公司我嗎？」、「請問你邊間訂造傢俬及地板公司」。

不過，亦有網民質疑樓主是想為裝修公司做廣告，樓主則解釋道「200幾呎嘅單位唔通要幾十萬整幾個櫃咩，我都係分享下，你唔信咪唔好睇咯」。

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