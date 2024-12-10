洗衣機用法｜滾筒洗衣機放衫次序錯誤會壞機？　日本家電商教2招洗衣機正確用法

▲ 滾筒洗衣機放衫次序錯誤會壞機？日本家電商教2招洗衣機正確用法。

香港不少家庭也會使用俗稱「大眼雞」的滾筒洗衣機，不過大家知不知道放衣服到洗衣機內，也有一套正確的步驟，放錯的話會影響洗衣效能，還會令衣物受損、洗衣機漏水等問題。

洗衣機保養｜日本家電商教2招洗衣機正確使用法

日本家用電器松下（Panasonic）早前於官方網站分享滾筒洗衣機2招正確使用貼士，如衣物先後次序、使用注意事項等。

洗衣機保養｜1.確保衣物完全放進滾筒

大家將衣物放入滾筒洗衣機的洗衣糟時，需確保衣物要完全放進內部，如有衣物卡到機門附近，可能會使洗衣機在運轉時出現漏水。另外，衣物隨轉動擠壓至門邊時，容易令其封膠破裂。要避免該問題出現，大家可以用手整理衣物，確保它們平均分布且離開機門位置。

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洗衣機保養｜2.先放細小衣物 再放大件衣物

建議先把小型衣物如襪子、毛巾等，放進滾筒深處，其後再放進大件衣物如浴巾或襯衫等，充當「保護層」，防止細小衣服因運轉而移至滾筒前方，卡在縫隙中，使洗衣機受損。

另外，建議將細小衣物放進洗衣袋，再放進洗衣機深處，洗衣袋的尺寸切勿太大，建議選用40cm以下，避免洗衣網裝進太多的衣物，使滾筒不平衡，影響洗衣效能。

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