  • 21°C
香港時間：20241210日 (二) 20:45

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗衣機用法｜滾筒洗衣機放衫次序錯誤會壞機？　日本家電商教2招洗衣機正確用法

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

滾筒洗衣機放衫次序錯誤會壞機？日本家電商教2招洗衣機正確用法。

香港不少家庭也會使用俗稱「大眼雞」的滾筒洗衣機，不過大家知不知道放衣服到洗衣機內，也有一套正確的步驟，放錯的話會影響洗衣效能，還會令衣物受損、洗衣機漏水等問題。

洗衣機保養｜日本家電商教2招洗衣機正確使用法

日本家用電器松下（Panasonic）早前於官方網站分享滾筒洗衣機2招正確使用貼士，如衣物先後次序、使用注意事項等。

洗衣機保養｜1.確保衣物完全放進滾筒

大家將衣物放入滾筒洗衣機的洗衣糟時，需確保衣物要完全放進內部，如有衣物卡到機門附近，可能會使洗衣機在運轉時出現漏水。另外，衣物隨轉動擠壓至門邊時，容易令其封膠破裂。要避免該問題出現，大家可以用手整理衣物，確保它們平均分布且離開機門位置。

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映：錯誤使用洗衣機8大常見行為

點擊圖片放大
+7
+6

洗衣機保養｜2.先放細小衣物 再放大件衣物

建議先把小型衣物如襪子、毛巾等，放進滾筒深處，其後再放進大件衣物如浴巾或襯衫等，充當「保護層」，防止細小衣服因運轉而移至滾筒前方，卡在縫隙中，使洗衣機受損。

另外，建議將細小衣物放進洗衣袋，再放進洗衣機深處，洗衣袋的尺寸切勿太大，建議選用40cm以下，避免洗衣網裝進太多的衣物，使滾筒不平衡，影響洗衣效能。

點擊圖片放大
+4
+3

更多生活智慧相關報道：

洗衣機保養｜日家事達人教8招秘訣延長洗衣機壽命　警告3物別放入機增故障風險

洗衫錯誤｜洗衣機含菌量比馬桶高530倍 5大洗衫錯誤愈洗愈污糟等於穿糞便上身

衣物異味｜5大免洗衣服除臭貼士　最快10分鐘去除衣物異味

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

生活智慧｜全球20大最常用密碼公布　最多人用呢組數字駭客極速破解【附選密碼貼士】
09:00 2024/11/21
生活智慧｜全球20大最常用密碼公布　最多人用呢組數字駭客極速破解【附選密碼貼士】
天氣降溫︱羽絨出場！本周氣溫低見15度　羽絨機洗+手洗注意6大點
18:47 2024/11/26
天氣降溫︱羽絨出場！本周氣溫低見15度　羽絨機洗+手洗注意6大點
生活智慧｜Google揭5個網絡詐騙手法　2大功能秒速識別免上當
17:59 2024/11/22
生活智慧｜Google揭5個網絡詐騙手法　2大功能秒速識別免上當
暖包使用方法｜暖包握在手等同浪費？　日本專家教放6位置最保暖
12:23 2024/11/28
暖包使用方法｜暖包握在手等同浪費？　日本專家教放6位置最保暖
執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢
19:10 2024/12/06
執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢
手機保養︱冬天手機耗電快放近1物易故障　專家教2招延長電池壽命
17:43 2024/12/04
手機保養︱冬天手機耗電快放近1物易故障　專家教2招延長電池壽命

你可能感興趣

生活智慧｜全球20大最常用密碼公布　最多人用呢組數字駭客極速破解【附選密碼貼士】
09:00 2024/11/21
生活智慧｜全球20大最常用密碼公布　最多人用呢組數字駭客極速破解【附選密碼貼士】
天氣降溫︱羽絨出場！本周氣溫低見15度　羽絨機洗+手洗注意6大點
18:47 2024/11/26
天氣降溫︱羽絨出場！本周氣溫低見15度　羽絨機洗+手洗注意6大點
生活智慧｜Google揭5個網絡詐騙手法　2大功能秒速識別免上當
17:59 2024/11/22
生活智慧｜Google揭5個網絡詐騙手法　2大功能秒速識別免上當
生活智慧 家電 Panasonic

最高瀏覽

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度