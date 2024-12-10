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叱咤樂壇流行榜2024丨「我在校園狂歌亂舞」校園巡演首站　Lolly Talk與逾300位中學生跳唱

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發布時間： 2 小時前

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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」第一站由Lolly Talk演出。

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日假亞洲國際博覽館ARENA舉行，為配合今年主題「我在狂歌亂舞」，叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連五場《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」校園巡演。眾歌手與中學生在校園內齊演出，讓同學們盡情發揮獨特潛能。

叱咤903 DJ Elsie聯同Lolly Talk日前率先走訪香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，進行《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」第一站

魔海奇緣2︱張繼聰讚愛女張靖配音有天份　Sinnie為入行忽略家人感愧疚

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」第一站。

叱咤樂壇流行榜2024丨走入校園「狂歌亂舞」

爵士舞隊6位女同學組成一日限定女團，在原唱者Lolly Talk前演繹重新編舞的《一把火》，隊形十足，毫不怯場。隨後，Lolly Talk即場教授舞蹈動作，帶領全場逾300位中學生「狂歌亂舞」，一齊跳唱《六度相隔理論》。Lolly Talk演唱時更由台上跳到台下，與同學們近距離互動，掀起全場熾熱氣氛。

對於今次走入校園「狂歌亂舞」，吳倩怡（Sinnie）被同學們的熱情打動：「我哋Lolly Talk好鍾意入校園表演，今次仲可以同三百幾個同學仔一齊『狂歌亂舞』，嗰種互動同氛圍，同平時嘅表演真係好唔同。唱《六度相隔理論》嘅時候，同學仔仲要好投入咁跟住唱、跟住跳，成件事好青春。當我聽到佢哋識唱自己創作嘅歌，仲有啲啲感動。希望佢哋都體會到呢首歌嘅意思，緣份係好奇妙，每一位同學仔都有唔同嘅特質，能夠做到朋友就係緣份，大家要好好珍惜呢份友誼。」

陳紀澄（Tania）則大讚爵士舞隊的表演出色：「爵士舞隊嘅同學仔為咗今次嘅表演，用咗唔夠兩個星期排咗呢隻舞，真係好多謝佢哋。無諗過《一把火》加入咗Jazz嘅元素係咁有驚喜，同我哋平時嘅版本好唔同，希望將來有機會同佢哋嚟一次Crossover。我初中開始學Jazz Funk，佢哋嘅表演令我諗番起以前同同學一齊練舞嘅開心回憶，希望佢哋都好好享受今次嘅演出。」

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