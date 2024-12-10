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智方便｜「智方便」推新版本　整合資訊分類更易用

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

「智方便」推出全新版本，提供個人化功能設定，讓市民更容易搜尋和使用。

「智方便」推出全新版本，提供個人化功能設定，讓市民更容易搜尋和使用。數字政策辦公室（數字辦）今日（10日）公布，推出「智方便」流動應用程式新版本（4.0）。

全新版本「智方便」透過清晰簡潔的界面，以用戶的角度整合服務分類，並提供個人化設定，針對各項與生活息息相關的資訊及服務分類，方便市民使用，提升其用戶體驗。

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數字辦發言人表示，「智方便」界面增設「精選服務」和「專題服務」，不但提供細緻分類，更包含一系列常用的服務，例如稅務易、非觸式e-道、康體通、醫健通、申領國際駕駛許可證等，方便用戶直接使用。

此外，程式又按照生活所需，把實用資訊和服務歸納於數個「專題服務」中，包括「旅遊出行」、「新手爸媽」、「幼稚園入學」及「長者資訊」。用戶可從中揀選切合自己的資訊和服務。新版本「智方便」亦有配置簡易模式，讓長者或有需要用戶，可以更便捷地使用「智方便」。

「智方便」界面增設「精選服務」和「專題服務」。（政府新聞處提供圖片）

新版本「智方便」詳情已載於「智方便」專題網

「智方便」一站式個人化數碼服務平台自2020年底推出以來，至今已有超過310萬登記用戶，提供約460項政府及公私營機構網上服務，數字辦將會陸續提升「智方便」，目標是在2025年全面採用「智方便」平台提供一站式數字政府服務，實現政府服務「一網通辦」，為市民提供更便捷的服務。

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