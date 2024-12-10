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保險業丨李家超︰科技創新成關鍵推手　鼓勵業界推跨境保險產品

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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特首李家超。（政府新聞網圖片）

特首李家超今日出席保險業監管局舉辦的「 亞洲保險論壇2024 」時表示，香港作為全球三大金融中心之一以及資產與風險管理中心，在引領區內乃至全球保險業發展方面發揮著舉足輕重的作用。

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李家超稱，面對日益動蕩的全球環境中，保險業的角色前所未有地重要。他提到，現時本港大約有160家授權保險企業，其中6家屬全球十大保險公司；此外，三大國際保險集團亦選擇香港作為管理基地，充分體現香港作為國際金融中心和保險業樞紐的優勢。

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他續指，科技創新將成為本港保險業的關鍵推動力，香港致力推動保險科技和數碼轉型，業界在人工智能、數據分析、區塊鏈技術等保險科技的支持下，為企業和消費者帶來益處，同時保險監管機構亦正營造有利創新的環境。

李家超又說，粵港澳大灣區為本港保險市場帶來機遇，「港車北上」的汽車保險就是保險業界互聯互通的例子，而且愈來愈多港人退休後到大灣區生活，他鼓勵業界探索創新的跨境保險產品，滿足兩地居民和企業需求。

保險業監管局主席姚建華宣布，2026年國際保險監理官協會年度會議將在香港舉辦。李家超說，香港已準備好並期待接待世界各地的金融專業人士，為他們提供交流和聯繫的平台。

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