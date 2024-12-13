抽脂風險｜33歲女網紅醫院抽脂術後5小時身亡遺10歲子　醫生：單次抽脂不宜超過3升

▲ 33歲女網紅醫院抽脂，術後5小時身亡遺10歲子，醫生：單次抽脂不宜超過3升。

【整容／抽脂手術／醫美】整容抽脂皆有風險。江蘇鹽城一名網名「劉大美麗」的33歲女網紅，近日在接受抽脂手術後5小時意外身亡，遺下一名10歲兒子。目前，當地衛健部門、警方及相關機構已介入調查處理。

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抽脂手術｜女網紅醫院抽脂術後5小時身亡

綜合内地媒體報道，「劉大美麗」曾於11月26日上午9點50分進入鹽城曼麗莎整形醫院手術室，預計進行抽脂手術，但下午2點50分時便傳出死亡的消息。目前，當地衛健部門已介入調查。

據悉，今年33歲的「劉大美麗」有一名10歲兒子，生前她在鹽城經營一家足療店，並經常在抖音分享日常生活，深受當地網友喜愛。一位認識「劉大美麗」的知情人士表示，「劉大美麗」的家屬在事發後已從老家趕往鹽城，由當地警方進行調解。目前，因相關事情未處置完，死者的遺體還未火化。

後續有媒體詢問鹽城市鹽都區衛健委，相關人員表示鹽城曼麗莎是一級醫療機構，目前正依照程序展開調查。當地警方也表示曾接獲通報，並派員趕赴現場調查。公開資料顯示，2023年11月9日，該整形醫院曾因違規診療，而被罰款人民幣1萬元。

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抽脂手術｜醫生：單次抽脂不宜超過3升

有醫美專家指出，抽脂手術雖然技術相對成熟，但與醫生經驗及操作手法十分重要，而且還伴隨一定風險。杭州市一醫院美容科副主任王宇燕解釋，抽脂原理為通過小切口吸取皮下脂肪層，以達到局部塑形效果，但單次抽脂量不宜超過3000毫升，否則會顯著增加手術風險，對人體造成傷害。

王醫生也強調，抽脂手術僅針對局部塑形，並非全身性減重方案，也無法改善由肥胖引起的代謝疾病。如需全身性減重或健康改善，建議選擇代謝減重手術，如袖狀胃切除術，適合健康受肥胖威脅者。而對普通人而言，健康飲食和規律運動仍是首選的減肥方式。

抽脂手術｜抽脂4大危險性

本港整形外科專科醫生應純原曾表示，在非醫院的診所環境進行抽脂手術，基本建議以每次手術不抽多於20%體表面積。而假使手術要抽超過20%體表面積，或抽脂量多於5公斤，因麻醉風險較大，應在醫院設備下才進行。

由於抽脂手術要麻醉、要注射、要刺入抽脂管，可想而知存在危險性，建議術前應作以下4方面考量：

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