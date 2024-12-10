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周末好去處｜九龍城cafe化身照明商店 4大打卡位感受朱智勛魅力

休閒消費

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《照明商店》期間限定主題Cafe

朱智勛主演的韓劇《照明商店》近日備受好評，Disney+近日亦把劇中主要場景「照明商店」移師到香港九龍城「BLOSSOM 波甚珈琲」，打造成《照明商店》期間限定主題Cafe。

復刻劇集場景放滿不同復古燈具，歡迎觀眾親歷劇中充滿神秘感、燈火通明的港版「照明商店」，感受劇集暖意及深度。

必訪打卡位：藏著故事的燈具：由一系列復古﹑精美燈具包裝而成，讓人仿如真實置身於《照明商店》的奇幻世界。

《照明商店》劇照及姜草原著漫畫：節錄了姜草原著漫畫具代表性的３個情景，等大家可以欣賞吓第一代韓國網漫作家嘅威力。

「尋光」留言區：歡迎各位寫下感言，分享專屬自己的「光源」

《照明商店》限定飲品：無酒精限定版愛爾蘭咖啡，加入輕微辣味，讓你由內到外感受暖意，在「照明商店」中享受溫暖的秋冬！

《照明商店》角色珍藏明信片：《照明商店》兩大主角朱智勛及朴寶英角色珍藏明信片，數量有限，送完即止。

營業時間 

日期：日起至2025年1月1日

地點：九龍城南角道45號地舖 (BLOSSOM 波甚珈琲)

時間：星期一﹑日: 上午8時至晚上6時 及 星期二至六: 上午8時至晚上11時

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