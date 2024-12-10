  • 21°C
香港時間：20241211日 (三) 01:43

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周末好去處｜九龍城cafe化身照明商店　4大打卡位感受朱智勛魅力

休閒消費

發布時間： 10 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

《照明商店》期間限定主題Cafe

朱智勛主演的韓劇《照明商店》近日備受好評，Disney+近日亦把劇中主要場景「照明商店」移師到香港九龍城「BLOSSOM 波甚珈琲」，打造成《照明商店》期間限定主題Cafe。

復刻劇集場景放滿不同復古燈具，歡迎觀眾親歷劇中充滿神秘感、燈火通明的港版「照明商店」，感受劇集暖意及深度。

必訪打卡位：藏著故事的燈具：由一系列復古﹑精美燈具包裝而成，讓人仿如真實置身於《照明商店》的奇幻世界。

《照明商店》劇照及姜草原著漫畫：節錄了姜草原著漫畫具代表性的３個情景，等大家可以欣賞吓第一代韓國網漫作家嘅威力。

「尋光」留言區：歡迎各位寫下感言，分享專屬自己的「光源」

《照明商店》限定飲品：無酒精限定版愛爾蘭咖啡，加入輕微辣味，讓你由內到外感受暖意，在「照明商店」中享受溫暖的秋冬！

《照明商店》角色珍藏明信片：《照明商店》兩大主角朱智勛及朴寶英角色珍藏明信片，數量有限，送完即止。

營業時間

  • 日期：日起至2025年1月1日
  • 地點：九龍城南角道45號地舖 (BLOSSOM 波甚珈琲)
  • 時間：星期一﹑日: 上午8時至晚上6時 及 星期二至六: 上午8時至晚上11時
童學園
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕
18:36 2024/12/06
日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕
親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦
12:18 2024/12/09
親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦
懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個
10:58 2024/12/10
懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個

你可能感興趣

日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕
18:36 2024/12/06
日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕
親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦
12:18 2024/12/09
親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦
懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個
10:58 2024/12/10
懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個
餐廳情報 著數優惠 演員 朱智勛 Disney 咖啡 九龍城 Cafe

最高瀏覽

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
航空業秘聞｜空姐給寫有「神秘符號」紙巾　港男疑被表白揭行內秘密
航空業秘聞｜空姐給寫有「神秘符號」紙巾　港男疑被表白揭行內秘密