遙距工作│科大推出每周一天遙距工作　首間大學實施冀留人才

▲ 香港科技大學（科大）最近推出每週彈性遙距工作日和特別假期，以推廣僱員為本文化。（香港科技大學提供圖片）

香港科技大學（科大）最近推出每周彈性遙距工作日和特別假期，以推廣僱員為本文化。科大表示，推行靈活及家庭友好政策，旨在平衡員工的工作與生活。

自2019新冠病毒爆發以來，遙距工作已逐漸普及化。科大最近就率先推出彈性工作地點正式制定政策，並成為第一所建立彈性工作政策的政府資助大學。自今年10月起，科大員工可依據工作性質，選擇每周1天遙距工作。

此外，為鼓勵員工參與更多社區活動，科大亦提供每年4天的特別假期，讓他們參與跟健康、多元、平等機會或社會服務相關的活動，以促進個人身心健康並增強團隊凝聚力。教職員可自行組隊或參與大學認可的義務工作。

自2022年11月實施以來，已有逾170名員工透過特別假期，參與各種志願活動，包括探訪長者、海灘清潔及惜食等。科大計劃推出更多舉措如植樹和廚餘回收等，以促進可持續發展，並推動大學的淨零排放計劃。

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科大副校長（行政）譚嘉因表示，實施彈性遙距工作政策展現科大構建包容與友善工作環境的決心，相信新政策能平衡員工的工作與家庭崗位責任，實現提高生產力，以及留住人才的願景。

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作為一所鼓勵多元與創新的研究型大學，科大亦提供一系列家庭友善政策。例如，女教職員在懷孕及產後休學期間，以及剛為人父母的教員，可獲豁免或減少教學職務；亦會為教職員提供學術休假，讓他們專注於學術研究和專業發展。大學每年亦會舉辦嘉許禮及長期服務獎典禮，以肯定優秀教員在教學、研究和知識轉移方面的傑出成就。

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