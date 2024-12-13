兒童壞習慣｜11歲女童現「肌無力症」要入ICU插喉　驚揭吸食一樣東西長達半年

▲ 泰國一名11歲女童因吸食電子煙達半年之久，而患上嚴重肺炎，需要入住ICU。

吸煙危害健康，任何人也不要試！泰國一名11歲女童因嚴重肺炎而需入住加護病房（ICU），幾經迫問下她才透露自己已吸食電子煙一段時間，可幸及時得到適當的藥物治療，才逐漸回復健康。

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電子煙｜現肌無力症證患上嚴重肺炎

綜合泰國媒體報道，女童來自烏汶府（Ubon Ratchathani），約一個多月前，她出現了咳嗽、痰多等症狀，隨著咳嗽的情況越來越嚴重及出現「肌無力症」，其家人帶女童到醫院求醫。醫生為女童照x-ray，發現她患上嚴重肺炎，但詢問過其家人亦沒有人抽煙。

電子煙｜女童認吸食電子煙達半年

女童隨即被安排留院，但經過多番不同的治療下，她的病況仍舊沒有起色，而且越發嚴峻，並且需要被送進ICU、插上喉管以協助呼吸。醫生懷疑當中有異，再次迫問女童，對方終於坦承自己已經吸食電子煙達半年之久。

電子煙｜吸盡各顏色、口味電子煙

女童指出，在屋企旁有售賣電子煙的地方，當嘗試了第一次後便停不下了，然後再嘗試了各色各味的電子煙，終致不能自拔。而醫生在得知真正的病因後，立即對其施以類固醇藥物治療，而女童的情況終於得以慢慢好轉，但是她仍需持續覆診才可以達到完全康復的狀態。

泰國皇家兒科醫學院一名博士曾經指出，越來越多的學齡前兒童患有慢性疾病、嚴重哮喘等問題，在2022時此數字明顯地上升，他指出，通常這些患者的家人也是吸食電子煙的，有些甚至是其同學也有吸食的習慣。

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