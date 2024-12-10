低空經濟丨來往穗港將有跨境直升機服務　航程45分鐘

▲ 黃偉綸及新任運輸及物流局局長陳美寶今日與南航通用航空公司董事長李二保及其同事，就發展跨境直升機服務進行線上會議。（黃偉綸fb圖片）

南航通航於今年9月成功完成來往香港與廣州的試飛。南航通航再計劃以包機形式，營運來往廣州與香港的跨境直升機服務，航程僅需45分鐘。

政府籌備發展低空經濟，財政司副司長黃偉綸在社交平台表示，上述直升機包機服務將會是來往香港與廣東之間跨境直升機商業服務的首航，具重大意義，政府會全力支持及配合。

黃偉綸及新任運輸及物流局局長陳美寶今日與南航通用航空公司董事長李二保及其同事，就發展跨境直升機服務進行線上會議，歡迎南航通航即將提供來往廣州白雲機場及香港國際機場的直升機包機服務。

可使用機場中轉直達服務 慳三分一時間

他透露，會上與南航通航就未來相關方面的發展，包括在大灣區其他城市新增更多跨境直升機的航綫和航點、審批流程、加強聯動機制等進行交流。

黃偉綸希望在現有基礎上，進一步推動跨境直升機服務的擴展。他提到，跨境直升機的旅客還可以使用香港國際機場的「商務與民航機中轉直達服務」，在專人陪同下，直接於機場禁區內轉乘民航客機，整個中轉過程可節省約三分之一時間。

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