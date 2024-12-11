大灣區｜陳茂波：今年駐港海外及內地公司數目及初企數目均創新高

▲ 財政司司長陳茂波。（政府新聞處圖片）

「第二屆粵港澳大灣區發展工商大會」今日舉行。特首李家超表示， 大灣區「9+2」城市在國內外的影響力與日俱增，正向世界一流灣區邁進，形容香港是大灣區建設的積極參與者、推動者、得益者。

李家超：港人北上、內地市民南下成常態

李家超致辭時提到，香港市民北上消費、內地市民南下旅遊購物已成為常態，促進了內地與香港之間的人文交流。

▲ 「第二屆粵港澳大灣區發展工商大會」今日舉行。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波大會歡迎午宴時表示，2024年，駐港海外及內地公司的數目和初創企業數目都創新高，顯示香港是企業的設立和擴展業務的理想地點。

展望未來，會繼續努力推進大灣區的融合發展，為各地的工商界創造更有利的營商環境和更龐大的商機。金融方面，包括持續推進證券和金融市場的改革和跨市場聯通，以匯聚更多的海內外資金和優質的企業，蓬勃香港資本市場的流動性，為項目和企業提供資金支持。

創科方面，會不斷加強對本地創科和數字經濟的系統性投入，因地制宜加快培育新質生產力。加強與深圳和其他大灣區城市深度合作，是其中的重點之一，會在河套深港科創合作區試驗更多促進港深兩地人員、物資、資金和數據流通的創新政策。

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