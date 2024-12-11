  • 24°C
香港時間：20241211日 (三) 16:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區｜陳茂波：今年駐港海外及內地公司數目及初企數目均創新高

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

財政司司長陳茂波。（政府新聞處圖片）

「第二屆粵港澳大灣區發展工商大會」今日舉行。特首李家超表示， 大灣區「9+2」城市在國內外的影響力與日俱增，正向世界一流灣區邁進，形容香港是大灣區建設的積極參與者、推動者、得益者。

李家超：港人北上、內地市民南下成常態

李家超致辭時提到，香港市民北上消費、內地市民南下旅遊購物已成為常態，促進了內地與香港之間的人文交流。

「第二屆粵港澳大灣區發展工商大會」今日舉行。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波大會歡迎午宴時表示，2024年，駐港海外及內地公司的數目和初創企業數目都創新高，顯示香港是企業的設立和擴展業務的理想地點。

展望未來，會繼續努力推進大灣區的融合發展，為各地的工商界創造更有利的營商環境和更龐大的商機。金融方面，包括持續推進證券和金融市場的改革和跨市場聯通，以匯聚更多的海內外資金和優質的企業，蓬勃香港資本市場的流動性，為項目和企業提供資金支持。

創科方面，會不斷加強對本地創科和數字經濟的系統性投入，因地制宜加快培育新質生產力。加強與深圳和其他大灣區城市深度合作，是其中的重點之一，會在河套深港科創合作區試驗更多促進港深兩地人員、物資、資金和數據流通的創新政策。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

醫院認證｜東區醫院獲國家醫院認證　盧寵茂︰為大灣區居民提供服務
17:09 2024/12/08
醫院認證｜東區醫院獲國家醫院認證　盧寵茂︰為大灣區居民提供服務
官商訪大灣區｜逾60位工商界高層參與（附名單）　港商在粵投資逾910億
19:32 2024/11/25
官商訪大灣區｜逾60位工商界高層參與（附名單）　港商在粵投資逾910億
官商訪大灣區｜一日訪三城市學片區發展　明參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等
22:08 2024/11/26
官商訪大灣區｜一日訪三城市學片區發展　明參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等
大灣區醫療丨86%受訪者認港澳藥械通提升服務　協會倡加快藥物「南下北上」應用範圍
18:32 2024/12/02
大灣區醫療丨86%受訪者認港澳藥械通提升服務　協會倡加快藥物「南下北上」應用範圍

你可能感興趣

醫院認證｜東區醫院獲國家醫院認證　盧寵茂︰為大灣區居民提供服務
17:09 2024/12/08
醫院認證｜東區醫院獲國家醫院認證　盧寵茂︰為大灣區居民提供服務
官商訪大灣區｜逾60位工商界高層參與（附名單）　港商在粵投資逾910億
19:32 2024/11/25
官商訪大灣區｜逾60位工商界高層參與（附名單）　港商在粵投資逾910億
官商訪大灣區｜一日訪三城市學片區發展　明參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等
22:08 2024/11/26
官商訪大灣區｜一日訪三城市學片區發展　明參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等
北上消費 一國兩制 大灣區 陳茂波 香港 深圳 李家超 互聯互通 財政司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數
炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數