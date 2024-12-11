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簡樸房｜港府申編外職位推簡樸房惹議　何永賢：已非常克制

政治

發布時間： 1 小時前

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黃偉綸、何永賢等探劏房戶。（何永賢Fb圖片）

房屋局申請撥款，開設首長級政務官編外職位，推行簡樸房政策，月薪約20萬元，為期3年。社福界議員狄志遠直言反對，質疑千億赤字下，是否符合社會期望。

今日立法會人事編制小組委員會上，民建聯主席陳克勤亦關注，可否調動「簡約公屋」的同事做簡樸房。

房屋局局長何永賢解釋，房署興建新樓的團隊，已非常忙碌，加上有興建過渡性房屋、簡約公屋項目，「將我的人手拉得好盡，大家已經好盡力，加時工作。」形容設立3年時限已非常克制，強調有關條例涉及很多細節要處理，牽涉層面很廣，真的需要額外增加人手。

委員會最後通過支持建議，將交由財委會審議。

財政司副司長黃偉綸和何永賢上周六和民建聯立法會議員李慧琼等，到土瓜灣探訪劏房戶，介紹簡樸房規管建議方案。又鼓勵合資格的住戶可以考慮政府現時推出的多項措施，包括即將落成入伙的簡約公屋，或者已投入服務的過渡性房屋。

黃偉綸表示，政府正就簡樸房規管制度的建議方案進行諮詢，他說，任何安全隱患沒有妥協餘地。

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