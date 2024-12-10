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名校家長｜蘇永康去聖士提反開放日做嘉賓　唱《男人不該讓女人流淚》被嘲「有教育意義」

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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蘇永康為兒子就讀的聖士提反書院附屬小學任開放日嘉賓。

【蘇永康/蘇展弘/聖士提反書院附屬小學】蘇永康跟太太馮翠珊育有獨生子蘇展弘（Jazz），7歲囝囝就讀聖士提反書院附屬小學，日前蘇永康出席兒子就讀學校的開放日，席間獻唱經典名曲引來熱議。

名校家長蘇永康｜學校開放日獻唱經典情歌

有網民於小紅書以「這應該是全香港最容易追星的學校」為題出帖文，並hashtag：「#蘇永康#男人不該讓女人流淚#香港升小#聖士提反女子中學附屬小學#香港學校開放日#赤柱#赤柱聖士提反書院#」。

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從短片所見，戴著太陽鏡的蘇永康對著家長及學生唱出《男人不該讓女人流淚》，只見蘇康唱得異常投入，惟歌曲風格似乎跟小學生不太配合，難怪網民笑指揀錯歌：「去幼稚園唱男人不該讓女人流淚，這歌適合嗎？」、「男人不該讓女人流淚，係咪要由細教育起？」、「其實都幾有教育意義」、「應該列入音樂教科書」等。

另一網民即以「打卡明星家長」為題出帖文，更大讚蘇永康唱得好聽，又說過往學校邀請不少歌星任嘉賓：「繼鄭中基、關心妍，今年學校又請到明星家長表演，唱得真好聽，實力派明年暑假還會開演唱會呢！」

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名校家長鄭中基｜大唱《無賴》贈學生

去年聖士提反則邀請鄭中基任開放日嘉賓，事後有家長於小紅書貼出短片，當天Ronald獻唱經典歌《無賴》，對著一眾學生唱「夢與想丢低很遠，但對返工厭倦」之外，他更向家長說︰「呢隻歌你哋應該識，都熟㗎啦，如果我唔記得你哋幫我唱。」

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周柏豪唱《一事無成》鼓勵DSE考生及失業人士

除了蘇永康和鄭中基「揀錯歌」外，鄭融和周柏豪於2008年「放榜前的一個晚上」活動，他們合唱《一事無成》為DSE學生打氣，及至2021年，二人亮相TVB籌款節目《萬眾同心公益金》時，又以《一事無成》為失業人士打氣，真係唔知攞景抑或贈興。

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星二代名校｜蘇永康兒子讀全港唯一寄宿小學

說回蘇永康，他跟太太一直悉心栽培囝囝，亦深明香港教育為學生帶來的壓力，因而安排兒子Jazz於St. Catherine's國際英文幼稚園（簡稱St. Cat）讀N班，K1開始就升讀銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，兩間學校均是著名的星二代學府，重視英語學習。

聖士提反書院附屬小學位於赤柱，學校環境優美。（香港經濟日報圖片）

及至去年Jazz升讀聖士提反書院附屬小學，此私立學校位處赤柱，是全港唯一寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年，以培養學生獨立自理能力，並為他們升中或海外留學前作準備。

除了寄宿課程，聖士提反亦重視學生成績、德育、課外活動等，其中該校提供的課外活動達50多項，給予小朋友更多空間發掘才能及探索興趣，並非純粹「死讀書」。

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