Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

【尿道炎／婦科病／腎炎】尿道炎是香港女性常見的婦科病之一，雖然不難痊癒，但如果嚴重起來，亦可引致腎炎及細菌入血情況，令患者有性命之憂。因此TOPick特意邀請婦產科專科醫生陳心怡拆解尿道炎常見復發原因、症狀及治療。

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婦產科專科醫生陳心怡表示，尿道炎患者一般以女性為主，男女比例是1比30，當中原因主要與生理結構有關，因為女士尿道是比較短，而且接近肛門，因此會較易有尿道炎。她又指一般尿道炎所感染的細菌以大腸桿菌或其他常見的腸胃道細菌為主，不過有時候亦會例外。

尿道炎｜女病人感染依原體細菌致反覆發作

陳心怡表示，過去曾遇過一名年青的女患者每一次性行為後，其尿道炎便會復發，於是為她進行致病原測試，發現她尿道所感染的細菌屬於依原體，一般是通過性交時傳染所得，從而得知感染源頭出自女子的性伴侶身上，最終她與她的性伴侶需共同接受治療，才令女子痊癒。

尿道炎｜常見3大尿道炎治療方法

陳心怡指由於尿道炎小便時會有刺痛感，因此一般會處方藥物去紓緩赤痛感，常見有非那吡啶（Phenazopyridine），病人服用後尿液會變橙色，而赤痛感亦會有所紓緩。但此藥主用於紓緩徵狀，她指要治標的話，病人一般亦需要配合服用抗生素。除此之外，患者亦應飲用大量開水，以便將細菌從尿道排出體外。

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尿道炎｜常見尿道炎5大症狀

陳心怡指尿道炎患者有5大主要徵狀，當中最常見便是尿頻，患者即使剛去完廁所，亦會很快再有尿意，而且尿量亦不多。陳心怡解釋指，這是因為膀胱受細菌感染，引起過度敏感情況，所以即使只有小量小便，亦會引起患者急意。

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尿道炎｜預防尿道炎3大法

陳心怡指尿道附近如果有細菌，多飲水可以排尿方法將細菌透過尿液排走。其次，女士如廁後，亦不要將紙巾由後向前抹，避免將肛門細菌帶到尿道。最後，性行為後，亦建議女士們要沖洗私處及如廁，以減少性行為時有令細菌帶到尿道的機會。

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尿道炎勿輕視

陳心怡指儘管一般尿道炎是非常容易痊癒，但若果患者一旦免疫力較差、尿道有腎石或輸尿管有結石，便可能出現上尿道感染，即細菌有機會蔓延至腎臟及輸尿管，引致腎炎發燒情況，最嚴重細菌會入血，令患者有性命危險。

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