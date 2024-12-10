好男人面相｜4大絕世好男人面相　鼻樑1特徵主性格固執應避之則吉

▲ 究竟好男人有什麼面相特徵呢？

【面相/玄學/好男人面相/羅比】嫁個好老公是不少女生的夢想，但人生流流長，總會遇到幾個人渣，想走少一些冤枉路？不妨參考風水命理師羅比師傅的面相分析，原來絕世好男人有4大面相特徵！

▲ 風水命理師羅比師傅分析好男人面相！（越玲瓏攝）

好男人面相｜4大好男人面相特徵

羅比師傅指出，人的面相學組成部份甚多，如五官、三停、紋理、流年部位、毛痣及氣色神情等，但總括來說，好壞也不外乎幾個大法則，因此最易讓廣大讀者理解以及易於掌握的，必定是形的差異，亦是大家每天照鏡都能看到的，就是面相。

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好男人面相｜眉清眉長

所謂眉粗怕老婆，眉薄無親助，眉粗就是好男人。然而論眉還是不要走極端為好，眉清沒有雜毛逆毛主思考清晰，眉比眼長朋友兄弟緣深，人緣好。

好男人面相｜雙目有神

現今很多人都常常睡眠不足，大多數時間睡眼惺忪，其實多少會影響面相。好男人面相之一就是雙目有神，但不等於目露凶光，或是雙目突出，而是瞳仁跟眼白要黑白分明，給人精神抖擻之感。這樣的男人做事有魄力，事業易有成，當然好男人的定義之一。

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好男人面相｜顴骨較平

顴骨主權，如紫微斗數一談到化權，此宮之事就有一定程度的控制慾。相信極少人會喜歡控制狂，而顴骨突的人大多有控制慾，再加顴骨無肉就更易成控制狂。所以好男人的顴骨還是平一些較為順得人，不會是個亂發脾氣、跟老婆鬥氣或打子女的好男人。

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好男人面相｜鼻高無節

鼻樑低一般自我意識也低，但同時又會比較無主見，或許是個不錯的老公，但難成為一家之主。因此好男人相鼻樑還是要有點高，但切忌有節或是鼻頭太尖侵人中，這樣性情會變得執拗。

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