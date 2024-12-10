破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影

▲ 杜汶澤在個人社交平台發文稱讚衛詩雅在《破·地獄》的演出。

【破·地獄 / 衛詩雅 / 杜汶澤】由陳茂賢編導，黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演《破·地獄》，累積票房跨越1億2千2百萬，成為香港史上亞洲及華語片票房冠軍。

除叫座外，《破·地獄》一眾演員表現亦獲大讚，曾為英皇藝人曾與衛詩雅合作的杜汶澤，在個人社交平台發文祝賀對方，並形容衛詩雅「破了英皇魔咒」。

破·地獄︱上映29日收1.22億刷新電影紀錄 成香港史上亞洲及華語片港澳票房冠軍

▲ 《破·地獄》

破·地獄︱行內部份人抗拒英皇電影

曾監製英皇電影如《前度》、《Diva》等的杜汶澤首先寫道：

這個壯擧比破什麼票房紀錄，對於我來說，更讓人覺得，陽光燦爛。

話說我有好一陣子，曾經是英皇娛樂旗下的藝人，當年我事業走下坡，多得楊先生趁低吸納，我才免卻過沒錢交租的日子。

及後老闆認同我的監製能力，扶助我成立「香港電影製作有限公司」，更投資了我和當年霍士公司的合作，目標以三千萬拍攝六部低成本製作本土作品。我為英皇製作過多部本土電影，每次煞科宴上看見大家開心吃飯，我都會偷偷落淚，要知道這些人每個都盡心盡力工作，誰要看着自己從事的工業被淘汰，為了自己的利益和其他人的飯碗，我每次都竭盡所能。

▲ 《前度》

然後，杜汶澤指行內部份人抗拒拍英皇電影，稱：

和其他人一樣，每次開戲，公司都會積極推薦監製或導演多用一些英皇藝人，我從來都不覺得這是個問題，作為一個製作人，我甚至乎會為他們「客製」！ 《前度》《Diva》以致最賺錢的《雛妓》，都是「針對」公司藝人而製作的電影。反觀一些同業，就不太認同這種做法。我真的聽過有導演說，他不想他的電影「太過英皇」，笑死，我想問，你去問楊受成要錢，然後你的電影拍出來不太英皇，難道應該很寰亞嗎？想得美。

他們的理據應該是，觀眾不喜歡看英皇公司為了捧英皇藝人而製作的英皇電影。

但我認為，只要電影好，什麼都不重要。

我作為製作人，更加認為，拍電影最重要的是開拍，而不是討論。

工友在等開工！包括我自己呀！Just cut the crap and shoot some movies !

於是乎要破這個魔咒，相當困難，大家都根深蒂固，包括觀眾和製作人，食君之祿，並不容易。

▲ 《雛妓》

破·地獄︱導演功勞不少

接著，他稱讚導演陳茂賢指：

終於有機會在台灣看這部打破香港電影票房記錄的《破地獄》，情況就好像台灣當年開始疫症爆發的時候，香港已經快好了，我們才開始一樣。但這樣也不錯，至少我不是一窩蜂的其中一隻蜜蜂，感覺更加享受。因為我只是單純來看電影，並沒有那一種，心底暗暗在評估他值不值得成為票房紀錄的電影，好累呀！其實這個討論真的浪費時，有什麼值不值？打破紀錄便是打破紀錄。

然後你發覺除了衛詩雅以外，每一個演員，由主角到配角，甚至一個鏡頭的閒角，都演得很好的時候，我相信這個一定是導演的能力。我舉個例子，你看杜琪峯導演的奪命金，每一個演員都這麼出色，這一定是導演的功力。

當然新導演就不能像杜琪峯一樣「做錯就X」。

導演工作要做得好並不只靠你有藝術天份！辦公室政治、溝通能力、手腕和手段，都不是正常人可以想像的。所以我更加認同他的英文名：Director

我不在現場，亦沒有八卦，但我相信今次衛詩雅的演出，導演的功勞不少，但他本身也要很爭氣……

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破·地獄︱衞詩雅破魔咒

杜汶澤更坦言當場初覺得衛詩雅「太普通了這個女孩」，認為她不會成為一位成功演員，稱：

我記得我監製《前度》的時候，他飾演第二女主角，導演喜歡他更甚於第一女主角，因為他很努力，很用心。我從來都不懷疑他的努力，但當時我覺得他的努力和用心有點白費，他總是捉不到重點。我記得有次收工，他住上水，我便順路載他回家，他和家人一起住，有個穩定的家庭，一個努力工作的女孩。在這樣。他下車後我看着他的背影覺得，他在浪費自己時間，他不會成功的，太普通了這個女孩。

之後他拍過很多電影，有些導演也跟我反映，覺得他很笨，而且固執，不喜歡。

然後我昨天在戲院看着他，我都被他的演出感動落淚，我看到一個真實的人，而不是一個精湛的演出，雖然角色的難度不是極高，但我可以引用黑白大廚安成宰一句，完成度100 ％！

年月把擁有變做失去，但同時亦為人生帶來很多意想不到的收穫，他的演出成功代表了一個永恆的事實：

不要小看任何人。

為什麼我們的人生能夠有所改變。但就不相信其他人也可以改變呢？

最後，他表示：

人間不只有很多地獄，還有很多魔咒，你都破了。衞詩雅，你好嘢！

感謝導演為我們帶來這部心地如此好的電影，尤其是在這麼黑暗的一個年代，我哭得很愉快。

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