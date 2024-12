破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影

【破·地獄 / 衛詩雅 / 杜汶澤】由陳茂賢編導,黃子華、許冠文(Michael)、衛詩雅(Michelle)、朱栢康及周家怡領銜主演《破·地獄》,累積票房跨越1億2千2百萬,成為香港史上亞洲及華語片票房冠軍。

除叫座外,《破·地獄》一眾演員表現亦獲大讚,曾為英皇藝人曾與衛詩雅合作的杜汶澤,在個人社交平台發文祝賀對方,並形容衛詩雅「破了英皇魔咒」。

破·地獄︱上映29日收1.22億刷新電影紀錄 成香港史上亞洲及華語片港澳票房冠軍

▲ 《破·地獄》

曾監製英皇電影如《前度》、《Diva》等的杜汶澤首先寫道:

▲ 《前度》

然後,杜汶澤指行內部份人抗拒拍英皇電影,稱:

和其他人一樣,每次開戲,公司都會積極推薦監製或導演多用一些英皇藝人,我從來都不覺得這是個問題,作為一個製作人,我甚至乎會為他們「客製」! 《前度》《Diva》以致最賺錢的《雛妓》,都是「針對」公司藝人而製作的電影。反觀一些同業,就不太認同這種做法。我真的聽過有導演說,他不想他的電影「太過英皇」,笑死,我想問,你去問楊受成要錢,然後你的電影拍出來不太英皇,難道應該很寰亞嗎?想得美。

他們的理據應該是,觀眾不喜歡看英皇公司為了捧英皇藝人而製作的英皇電影。

但我認為,只要電影好,什麼都不重要。

我作為製作人,更加認為,拍電影最重要的是開拍,而不是討論。

工友在等開工!包括我自己呀!Just cut the crap and shoot some movies !

於是乎要破這個魔咒,相當困難,大家都根深蒂固,包括觀眾和製作人,食君之祿,並不容易。