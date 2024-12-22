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借錢黨｜港男羅湖遇借錢黨糾纏　請喝飲品後竟難脫身

社會

撰文： 王月明

發布時間： 14 分鐘前

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港男羅湖遇借錢黨糾纏，請喝飲品後竟難脫身。

【深圳羅湖/借錢黨/Youtuber】近年「借錢黨」於各地出沒頻繁。日前，有港男在Youtube頻道「香港大成」上傳影片，指在深圳羅湖遇見1名女子向他要錢，男子為其買水後又被要求多給「幾百塊錢」，他找藉口脫身，但「佢拉住我唔畀我走」。

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借錢黨｜港男給要錢女子買水

樓主以「羅湖站美女借錢黨，目標單身寡佬信不信由你！」為題上傳影片，指當日準備於羅湖過關回港，在羅湖地鐵站時，一女子讓其幫忙買食物，樓主心想人人都有困難的時候，便好心為其買了一支20元的飲品，遂被女子請到一旁「聊天」。

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女子以近兩日未進食為由，詢問港男「能不能幫我一點點費用」，並承諾「等我找到工作了，等我下發工資了再還給你」，為打消其顧慮，又指「交個朋友都可以，下次你再過來（深圳）請你吃飯，但是我不是那種不好的人」，表示自己的行為與街邊乞討不同，遂「懇切」望著男子，再次詢問道「幫我一次可以嗎」。據影片所見，女子身著粉色露肩衫，化淡妝戴口罩，不時拉低領口，露出肩膀。

借錢黨｜港男被要錢欲離開竟難脫身

據女子介紹，她早前在深圳工作，從事服裝批發工作，後因結婚生子回家鄉生活，離婚後她便再次回到深圳，打算重新找工作。她再次向港男解釋道，「我希望你不用擔心什麼，我既找你幫忙，到時候也會感激你的，希望你能把我當朋友一樣，暫時地幫一下我可以嗎？拜託你了」。

女子見港男還在猶豫，便鬆口稱「300、200元可以嗎」。（取自Youtube頻道「香港大成」）

隨後，樓主便詢問應該如何為女子提供幫助，女子則表示「你能不能幫我些費用，讓我先度過這兩天可以嗎？」，男子以自己經濟有困難打算婉拒，此時女子則一邊拉低領口一邊笑稱「我不要你幫很多，就一點點，幾百塊錢」，見男子還在猶豫，便鬆口稱「300、200元可以嗎」。聞言，港男以上廁所為由欲離開，只見女子上手拉住其衣袖，港男事後表示「佢就有少少拉住我，唔畀我走！」。

借錢黨｜網民：叫佢找公安

此事引起網民熱議，指責類似要錢行徑離譜，「叫佢找公安，佢即時彈開」、「香港都有，最喜歡在屋苑找水魚」、「啲人為咗呃錢，無所不用其極，乜尊嚴都可以唔要」、「又不是老弱殘，根本水都不用畀」。

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