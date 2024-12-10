巴士的士綠色轉型路線圖｜政府6億資助換3600輛電動車　3年添500高速充電樁

▲ 政府將協助的士及巴士業界綠色轉型，圖中為環境局局長謝展寰。（曾耀輝攝）

政府今日（10日）公布《公共巴士和的士綠色轉型路綫圖》，提出撥款6億元資助業界合共購買3,600輛電動巴士及的士，另將於明年拓展充電網絡，目標3年內增加至少500個高速充電樁，有信心2050年前實現車輛零排放。

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冀3年後有700輛電動巴士 3千輛電動的士

全港公共巴士和的士每年碳排放量為逾140萬公噸，佔總碳排放量4%；環境及生態局統計全港約6,000輛專營巴士中，僅約1.4%為電動車，約1.8萬輛的士中更只有0.5%為電動車。去年施政報告提出制訂路線圖，並支持實現在2027年底前投入約700輛電動巴士及約3,000輛電動的士的目標。

環境局今日終敲定路綫圖，決定以鼓勵為主、循序漸進及避免轉嫁成本予乘客共3個原則，推動業界綠色轉型，包括在現時的轉型起步階段，透過新能源運輸基金分別撥款4.7億及1.35億資助專營巴士公司及的士車主購置電動車；局方將於月內發信邀請合資格的士車主和巴士公司參與資助計劃。

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資助額佔約25% 月內邀業界參與

局方指，電動巴士價格仍較傳統柴油巴高約5成，故需資助巴士公司，以減輕其財務負擔及對票價的壓力。當局擬資助業界購買約600輛單層及雙層電動巴士，資助金額分別為40萬及80萬元，或車輛資本成本的25%，以較低者為準。

的士則設3,000個資助換車名額，並將優先分配予車齡較舊的的士，每輛資助額4.5萬元，相當市價約10%至25%；5個獲批的士車隊則不符參與資格。當局目標於2026年中向3,000輛獲資助電動的士發牌。

充電設施方面，局方計劃透過在的士站設置高速充電設施、電動的士充電設施試驗項目、開放巴士車廠的充電設施及將傳統加油站改建為高速充電站，直至2027年底可額外提供至少500個遍布全港的高速充電樁，以滿足3,000輛電動的士充電需求，較現時1,500個倍增。

巴士公司就須自費安排一切必要配套設施，例如充電設施及維修人員等，當局將於新建公共交通交滙處或巴士總站預留位置安裝專用充電設施。

有信心2050前 車輛零排放

路綫圖原擬於上半年公布，環境局局長謝展寰今解釋半年前未有足夠電動的士型號供選擇，故需花更多時間與供應商商討，尋覓更多適合香港使用的車款。

路綫圖只提電動車，未提氫能車。謝解釋現時電動車技術成熟，市面上有不同車款，車價亦逐步下調，且燃料費較傳統柴油車便宜，相信能吸引用家轉用電動車，有信心2050年前實現車輛零排放；氫燃料車輛則仍處於早期起動階段，需時觀察價錢及市場接受程度等。

謝又稱，預計隨電動車越趨普及和供應上升，其與傳統車車價差距會不斷收窄，未來甚至會較傳統車便宜，日後或不再需要政府資助換車，而需要其他方面的支援，當局會在2027年起針對路綫圖每5年一檢，制定下階段措施。

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