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電動車｜巴士的士綠色轉型路線圖今揭盅　目標2027年底再添500個高速充電樁

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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政府將協助巴士綠色轉型。（資料圖片）

政府推出《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，透過改造現有加油站增設高速充電樁等手法，逐步增加香港的高速充電樁，目標是2027年年底前，全港最少再增加500個高速充電樁，2050年所有專營巴士和的士均使用零排放車輛。

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冀3年後有700輛電動巴士　3千輛電動的士

香港每日有6,000架巴士和1.8萬架的士行駛，而電動巴士、的士的價格較傳統柴油巴士為高，因此本屆政府已提供資助鼓勵營運商和車主購買電動車，按照2023年《施政報告》，短期目標是2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士。

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政府表示公共運輸綠色轉型須以鼓勵為主，亦必須確保業界能夠提供穩定及持續順暢的服務，因此初期以提供便利和資助為主。而由於現時行駛的車輛車齡有新有舊，在更換過程亦要循序漸進，優先淘汰舊車。政府強調，在綠色轉型的過程中，要盡量避免將額外成本轉嫁予乘客。

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為更換電動巴士、的士提供資助

政府建議為為600架單層或雙層電動巴士，每架提供40萬元資助，或更換、添置車輛成本的25%，以較低者為準，涉及資金約4.7億元。的士方面，政府計劃資助3,000輛車齡最舊的的士換成電動的士，每輛車資助額為4.5萬元，相當於電動的士價格約10%至25%，總額約1.35億元。

政府亦提出四項措施增加充電樁，包括將傳統油站改建為高速充電站，或在其中安裝高速充電設施，目標2027年年底前提供約300個高速充電樁。同一時期，巴士車廠開放約70個高速充電樁，的士站亦設置約50個高速充電樁。此外，亦會在在新能源運輸基金下 推出電動的士充電設施試驗項目，目標在2027年年底前提供約100個高速充電樁。

以此計算，政府預計2027年年底前，全港最少再增加500個高速充電樁。

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