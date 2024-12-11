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前列腺癌丨逾半患者確診時已屬第三或第四期　大型篩查揭港人對PSA篩查意識低

健康資訊

發布時間： 49 分鐘前

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前列腺特異抗原（PSA）指數，是用作評估前列腺癌風險、患者存活率及其治療成效，其正常水平為少於 4μg/L。不過，有機構早前展開大型PSA篩查活動，發現本港男士對於PSA篩查的意識低，而且有接近三成參加男士的PSA指數高於正常水平，其中更發現一宗前列腺癌新症個案。有醫生指出，前列腺癌病發早期病徵不明顯，可能與一般前列腺肥大極為相近，不少男士會以為年齡增長所引致而沒有正視，導致延誤就醫。

香港泌尿腫瘤科學會及香港泌尿外科學會早前共同舉辦「前『腺』支援篩查」活動，對象為50至75歲男士，為參加者免費提供PSA篩查，並且以問卷形式，了解參加者對前列腺健康及關注程度，是次活動有415名人士參與。

九成參加者未曾接受過PSA篩查

香港泌尿外科學會會長、香港中文大學泌尿外科副教授趙家鋒醫生指出，是次調查發現，九成參加者未曾接受過PSA篩查，反映港人對PSA篩查的意識低，而且有七成參加者曾出現泌尿相關病徵。

此外，不少參加者具有家族病史，屬於前列腺癌的高危一族，但當中僅一成人在過去五年內進行PSA篩檢，警覺性頗低。香港泌尿外科學會委員、泌尿外科專科馬偉傑醫生指出，雖然前列腺癌的成因至今依然未明，惟年滿50歲、家族有前列腺癌病史及肥胖人士，均屬前列腺癌的高危患者。

前列腺癌早期病徵與前列腺肥大容易混淆

根據香港癌症資料統計中心2022年最新的數據顯示，超過一半（51.1%）前列腺癌患者確診時已屬第三或四期，這可能與前列腺癌病發早期病徵不明顯有關。馬醫生指，患者可能會出現小便困難及緩慢、小便後感覺膀胱沒有排空及滴尿等情況，與前列腺肥大極為相近，但兩者是不同疾病，雖然前列腺肥大不會增加患前列腺癌的風險，但市民如有懷疑，便應及早求醫。

如果患者確診有前列腺癌，經過醫生評估及分析患者病情後，會建議不同的治療方案。香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，如果患者屬於早期，可積極監察病情，適時介入治療；低至中風險患者可考慮透過外科手術及放射治療切除或殺死癌細胞；高風險的患者則可考慮採取荷爾蒙治療，通過減少或抑制雄激素，抑制癌細胞生長。潘醫師續指，由於前列腺癌是一種依賴男性荷爾蒙生長的癌症，因此一般患者均需要接受荷爾蒙治療，原理是將體內的男性荷爾蒙水平盡量降低以控制腫瘤，又稱為雄激素阻斷療法（ADT）。

針對治療轉移性前列腺癌，近年亦有新進展。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫指，在現有的ADT治療上，加入新一代口服雄激素受體抑制劑，不但可減少及抑制雄激素，更能阻礙雄激素與受體結合，進一步抑制癌細胞生長。有研究證實，接受ADT及新一代雄激素受體抑制劑的轉移性荷爾蒙敏感性前列腺癌患者，其存活期比只接受ADT及對照組患者的高。

左起: 馬偉傑醫生、趙家鋒醫生、鄺維基醫生，潘明駿醫生

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