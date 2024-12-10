  • 21°C
香港時間：20241210日 (二) 19:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手｜男子應酬愛打邊爐　2年後暴瘦疲倦揭患胃癌醫生列3大地雷食物

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【胃癌/癌症/打邊爐/火鍋】台灣一名50歲男子平日工作應酬喜歡吃火鍋類食品，每次胃部都會出現不適症狀，但他當時並未在意，直到2年後吃藥無法緩解才求醫接受檢查，結果發現患上胃癌第二期。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜冬天乾燥易爆拆 中醫師教煲滋潤湯水

台灣肝膽腸胃科醫生王威迪在節目《健康好生活》中分享病例，表示該名男子本身從事高級酒進出口貿易，平日經常會與人吃飯應酬，其中又特別喜歡光顧小吃店及熱炒店，每次去吃飯都會吃鍋，包括羊肉爐、薑母鴨、麻辣鍋及芥菜雞等。然而這類火鍋為了做得好吃，往往會加入大量的油和鹽，因此男子亦在不知不覺間攝取過多鹽分。

大約從40多歲開始，男子的胃就經常出現各種不適症狀，包括胃酸倒流、十二指腸潰瘍、胃潰瘍等，且應酬聚餐後症狀特別明顯，每次都會到王威迪的門診求醫及拿胃藥，後來乾脆自己到藥房購買成藥服用。

如是者，男子大約隔了2年時間沒有就醫，直至最近因發現自己吃成藥沒有效果，甚至連續幾個月大便呈現黑色，人也變瘦、沒有精神才再次就醫。王威迪為他進行胃鏡檢查後，發現其胃部有腫瘤，切片檢驗後發現是胃癌第2期，隨即進行手術切除，所幸也並未出現任何轉移，但就日後還需要持續追蹤。

胃癌｜3類地雷食物增患癌風險

王威迪強調，口味太鹹容易造成胃部疾病，而胃癌與飲食習慣亦有很大的關係。他指出，高鹽食物、燒烤類食物及醃漬類食物都是「地雷食物」，會提高罹患胃癌的風險，例如火鍋的湯底大多非常鹹，平日應該盡量少吃。他指出，胃癌早期通常明顯沒有症狀，可能會出現類似胃酸倒流、食慾不振、消化不良、小腹腫脹等，但多數患者不太會當一回事；而晚期症狀則有嘔吐、胃痛、血便、黃疸、腹水等，若水腫太嚴重，也有可能令體重增加。

他提醒，若想遠離胃癌，除了少吃上述3類食物之外，若有胃幽門桿菌，便要徹底進行治療，若有家族病史，則建議養成定期進行檢查的習慣。

更多相關報道：胃癌｜24歲女設計師確診胃癌晚期　全胃佈滿腫瘤疑4大常見習慣肇禍

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，醫生拆解以下護胃4招：

點擊圖片放大
+5
+4

癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

點擊圖片放大
+9
+8

資料來源：《健康好生活

更多相關內容：

胃癌丨百萬網紅不敵末期胃癌　暴瘦成皮包骨剩77磅離世【附8大胃癌警訊】

帶飯注意｜36歲OL常吃隔夜飯確診胃癌　醫生：3類食物不宜長放恐中毒

癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

台灣一名50歲男子工作應酬愛吃鍋物，2年後接受檢查發現患上胃癌第二期。

相關文章

胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老
17:08 2024/11/06
胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老
胃癌｜日本恐怖漫畫大師楳圖一雄不敵胃癌逝世享壽88歲　醫生籲留意6大症狀【附8大高危因素】
15:44 2024/11/05
胃癌｜日本恐怖漫畫大師楳圖一雄不敵胃癌逝世享壽88歲　醫生籲留意6大症狀【附8大高危因素】
幽門螺旋菌︱30歲女家中打邊爐胃痛揭1人中招交叉感染「幽門螺旋菌」　醫生：反覆感染恐致胃癌
18:40 2024/10/29
幽門螺旋菌︱30歲女家中打邊爐胃痛揭1人中招交叉感染「幽門螺旋菌」　醫生：反覆感染恐致胃癌

你可能感興趣

胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老
17:08 2024/11/06
胃癌｜21歲少女患晚期胃癌　紀錄抗癌之旅感動網民：希望能慢慢變老
胃癌｜日本恐怖漫畫大師楳圖一雄不敵胃癌逝世享壽88歲　醫生籲留意6大症狀【附8大高危因素】
15:44 2024/11/05
胃癌｜日本恐怖漫畫大師楳圖一雄不敵胃癌逝世享壽88歲　醫生籲留意6大症狀【附8大高危因素】
幽門螺旋菌︱30歲女家中打邊爐胃痛揭1人中招交叉感染「幽門螺旋菌」　醫生：反覆感染恐致胃癌
18:40 2024/10/29
幽門螺旋菌︱30歲女家中打邊爐胃痛揭1人中招交叉感染「幽門螺旋菌」　醫生：反覆感染恐致胃癌
健康問題 網絡熱話 胃癌 癌症 火鍋 台灣

最高瀏覽

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度