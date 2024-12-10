癌症殺手｜男子應酬愛打邊爐　2年後暴瘦疲倦揭患胃癌醫生列3大地雷食物

【胃癌/癌症/打邊爐/火鍋】台灣一名50歲男子平日工作應酬喜歡吃火鍋類食品，每次胃部都會出現不適症狀，但他當時並未在意，直到2年後吃藥無法緩解才求醫接受檢查，結果發現患上胃癌第二期。

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台灣肝膽腸胃科醫生王威迪在節目《健康好生活》中分享病例，表示該名男子本身從事高級酒進出口貿易，平日經常會與人吃飯應酬，其中又特別喜歡光顧小吃店及熱炒店，每次去吃飯都會吃鍋，包括羊肉爐、薑母鴨、麻辣鍋及芥菜雞等。然而這類火鍋為了做得好吃，往往會加入大量的油和鹽，因此男子亦在不知不覺間攝取過多鹽分。

大約從40多歲開始，男子的胃就經常出現各種不適症狀，包括胃酸倒流、十二指腸潰瘍、胃潰瘍等，且應酬聚餐後症狀特別明顯，每次都會到王威迪的門診求醫及拿胃藥，後來乾脆自己到藥房購買成藥服用。

如是者，男子大約隔了2年時間沒有就醫，直至最近因發現自己吃成藥沒有效果，甚至連續幾個月大便呈現黑色，人也變瘦、沒有精神才再次就醫。王威迪為他進行胃鏡檢查後，發現其胃部有腫瘤，切片檢驗後發現是胃癌第2期，隨即進行手術切除，所幸也並未出現任何轉移，但就日後還需要持續追蹤。

胃癌｜3類地雷食物增患癌風險

王威迪強調，口味太鹹容易造成胃部疾病，而胃癌與飲食習慣亦有很大的關係。他指出，高鹽食物、燒烤類食物及醃漬類食物都是「地雷食物」，會提高罹患胃癌的風險，例如火鍋的湯底大多非常鹹，平日應該盡量少吃。他指出，胃癌早期通常明顯沒有症狀，可能會出現類似胃酸倒流、食慾不振、消化不良、小腹腫脹等，但多數患者不太會當一回事；而晚期症狀則有嘔吐、胃痛、血便、黃疸、腹水等，若水腫太嚴重，也有可能令體重增加。

他提醒，若想遠離胃癌，除了少吃上述3類食物之外，若有胃幽門桿菌，便要徹底進行治療，若有家族病史，則建議養成定期進行檢查的習慣。

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癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，醫生拆解以下護胃4招：

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癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

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資料來源：《健康好生活》

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▲ 台灣一名50歲男子工作應酬愛吃鍋物，2年後接受檢查發現患上胃癌第二期。