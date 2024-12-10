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準媽媽｜37歲黑澀會女星宣佈懷孕3個月　被男友改變不生B想法：他給予我信心

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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Mickey黃鈺文日阱在IG宣佈已懷孕三個多月。（取圖自IG）

當年憑著《我愛黑澀會》而踏上演藝圈之路的黃鈺文（Mickey），去年公開承認已找到人生的愛侶，時隔一年多，日前她在Instagram宣佈已懷孕3個多月，喜上加喜！坦言對「生孩子」一事不感興趣的Mickey，甜蜜地解釋為什麼終選擇踏上成為媽媽之路，「是上天讓我遇到了一個想一起生小孩的伴侶。」

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黃鈺文懷孕｜宣佈懷孕3個月

現年37歲的Mickey於早年退出演藝圈，現居於新加坡，並成為一名葡萄酒講師及侍酒師。去年，她在IG貼出一張與外國男朋友頭碰頭的照片，向大眾公佈找到人生的「Mr. Right」，獲得廣大網友的留言祝福及按讚。

日前，Mickey再次發出「喜帖」，她以「終於可以公佈我懷孕啦」為題出文告訴網友們已懷孕3個多月，從照片可見，Mickey的手輕輕撫摸著微微凸起的肚子、另一隻手則手持BB超聲波照片，而Mickey的男朋友則從後抱著Mickey的孕肚，表現得極為呵護，整個畫面十分甜蜜。

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黃鈺文懷孕｜不想浪費男友靚仔基因

不過，Mickey在文中透露，其實自己一直對「生孩子」這件事「完全不感興趣」，對於「小孩子」也不是十分的喜愛，加上「不婚不生」的社會風氣盛行，她便一直糾結而「生與不生」的難題中，但是直到遇上男朋友後，便改變了她的這個想法。

Mickey認為是男朋友的出現，給了她勇氣去開展人生新的一頁，因為對方是一個給到自己信心、令她認為可以「一起生小孩」的伴侶，此外，Mickey更戲笑道出背後更有另一個原因，

哇這人的基因也太值得複製了吧！

黃鈺文懷孕｜以「不焦慮」心態迎接未來挑戰

而對於將要成為一位媽媽，Mickey透露其實還沒準備好，但她樂觀地指出人生是「邊走邊學」的，永遠沒有「最佳」的時刻，而她面對將來接踵而至的挑戰，她將會抱有一個正面的心態，「不提前焦慮。」

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黃鈺文懷孕｜獲得圈中人祝福

雖然已退出幕前，但Mickey性格活潑開朗、人緣甚好，一些娛樂圈中人及網友也紛紛留言對其恭賀，「再次恭喜超美麗媽媽，你還是很美好嗎！！！期待寶寶！」、「替你開心～～人生本來就是一場冒險，你的寶寶一定超可愛」、「天呀，超恭喜！」

 

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