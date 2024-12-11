正向教育｜港姐冠軍轉型做正向教育家　張嘉兒親授5招改善小朋友懶惰惡習

▲ 張嘉兒近年轉型做正向教育家，更親授育兒心得。

【張嘉兒/育兒教養/正向教育】前港姐冠軍張嘉兒為兩女之母，努力進修的她成為營養學家及正面管教認証講師，已移居溫哥華3年的張嘉兒不時於社交網分享育兒心得，日前親授5大方法逆轉小孩的懶惰陋習。

正向教育｜5大解決孩子懶惰方法

張嘉兒於社交網上載跟女兒紮營以及剷雪的照片，她綜合了小朋友懶惰的5個原因 ，以及解決方法：

原因1. 標籤會影響佢哋

解決方法：

一直同小朋友講話佢哋懶，漸漸佢哋相信係真，就會做出符合呢個行為嘅標準。（話佢哋曳都係一樣）

試吓多注意佢哋嘅努力同優點啦！

原因2. 我哋為佢哋做太多

解決方法：

如果你貪快幫佢哋處理，佢哋就學唔到負責任，俾多啲機會佢哋試吓啦

原因3. 欠缺技能

解決方法：

如果冇教過佢哋點做，佢哋可能就會逃避，試吓俾多啲指引佢哋，教吓佢將玩具分類，或者教佢哋洗碗都得㗎。

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正向教育｜父母別胡亂批評

原因4. 感到壓力大

解決方法：

可能佢覺得有無從入手，嘗試分成小部，譬如如果要去直接執拾房間，可以試吓話將書擺返入書櫃先，又或者從小部份開始。

原因5. 批評會打擊信心

解決方法：一直挑剔佢哋嘅錯，會令到小孩子唔想繼續，多啲鼓勵佢嘅努力而唔係佢嘅。

最後，張嘉兒建議父母別急著標籤小朋友：「我哋係可以令到佢變得更有能，一步一步嚟效果會更加好。」

▲ 張嘉兒落力做一位稱職媽咪。 （取自instagram）

對於幼兒教育，張嘉兒花不少心機去鑽研，為了令女兒Leora享受校園生活，安排女兒由傳統學校轉讀國際學校，其後索性舉家移居加拿大生活，她曾接受TOPick訪問稱：

我發現Leora 4歲嘅時候，佢一做功課就好緊張，就會有焦慮，佢同我講『我冇時間玩』，因為咁推動咗我同佢K2轉讀國際學校。

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正向教育｜張嘉兒：對待小孩子要堅定而溫柔

為一位稱職媽咪，張嘉兒曾攻讀正面管教認證講師課程，成為一位正面管教工作坊認證講師，期望以正面方式教育女兒。

至於接觸正面教育的原因，是因為張嘉兒教導兩女時，情緒波動繼而影響母女關係，直直至認識正面教育，親子關係有所轉變。張嘉兒曾說：「家長們對待孩子應是堅定而溫柔的」，她續說要給予孩子歸屬感及價值，再從中透過鼓勵方式改善小朋友不好的行為。

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