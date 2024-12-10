網上買餸｜香港街市推網上買餸APP即日送上門　新會員送$500優惠券/$20加購鮑魚

▲ 香港街市推網上買餸APP即日送上門，限時3大優惠，新會員送$500優惠券。

「香港街市」推出全新手機應用程式 （APP），足不出戶就可以買到街市新鮮餸。由即日起，全新會員即送迎新優惠包，包括合共總值$500的電子優惠券，推廣期內更推出三大震撼優惠，即睇詳情！

最新影片：

網上買餸｜香港街市買餸APP 即日專人送上門

「香港街市」推出全新手機應用程式 ，用戶只要下載「香港街巿」APP，便能透過手提電話「一按即買」生猛海鮮、新鮮肉類與蔬果，甚至五金用品。

「香港街市」的全新網上買餸平台服務覆蓋超過九成住宅地區，買餸同時可以賺取積分。用戶只要於指定截單時間前下單，即日可以安排由專人送到府上。

▼ 點擊圖片放大

網上買餸｜新會員送$500優惠券 $20加購鮑魚皇子雞

由即日起至2025年6月30日，全新會員即送迎新優惠包，可以$20加購鮑魚10隻 或 健康農場皇子雞一隻，另外更包括不同類別的電子優惠券，合共總值$500。每星期均推出超筍限定優惠。

網上買餸｜香港街市三大優惠

推廣期內更推出三大震撼優惠，包括：

詳情 優惠期 優惠一 $25 沙巴龍躉（約12-14兩）（原價$92） 2024年12月10至16日 優惠二 $25日本王林蘋果（4個）（原價$80） 優惠三 $25健康農場鵪鶉（3隻）（原價$68）

「香港街巿」買餸平台網站：https://www.hkmarket.com.hk

「香港街巿」Apple App Store 下載連結：https://apps.apple.com/us/app/id6736645883

「香港街巿」Google Play 下載連結：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hkmarket.webapp

更多優惠報道：

著數優惠｜yuu聖誕換賞抽獎贏來回機票 綁定信用卡兌換電影禮券

HKTVmall優惠｜HKTVmall聖誕狂賞7大優惠 過萬款產品低至4折名牌行李箱劈至$699

淘寶雙12優惠｜淘寶香港推「雙12狂歡節」滿¥99包郵 4大優惠官方低至87折+跨店滿300減40

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】