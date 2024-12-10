中小企｜11月中小企營商氣氛及對12月業務預期減弱　現時動向指數跌至41.9

▲ 中小企業務收益的現時動向指數從今年10月在收縮區域的42.3下跌至11月的41.9。(資料圖片)

政府統計處今（10）日發表今年11月份中小型企業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從今年10月在收縮區域的42.3下跌至11月的41.9，而未來一個月（即12月）的業務收益展望動向指數為46.6。

按行業分析，一些統計調查涵蓋的行業的業務收益，現時動向指數在今年11月較上月下跌，包括商用服務業（從50.0下跌至45.9）、飲食業（從37.4下跌至34.9）及零售業（從39.8下跌至37.7）。進出口貿易業新訂單的現時動向指數，從今年10月的44.7，上升至11月的45.1，而未來一個月（即二零二四年十二月）的新訂單展望動向指數為47.4。

中央提振內地經濟的措施有利營商氣氛

政府發言人表示，11月中小企的整體營商氣氛及其對未來1個月業務情況的整體預期略為減弱，但個別行業的情況有所不同。整體就業情況維持大致平穩。但發言人補充，全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫會為業務前景帶來壓力。

不過發言人又相信，中央政府最近推出多項提振內地經濟的措施，以及各項惠港措施，應會有利營商氣氛。政府會密切監察相關情況。



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