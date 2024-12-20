校園直撃｜循道學校跳出課室推森林課程　小二生動手捉魚劏魚求生Easy Job

▲ 循道學校學生走出課室觀察動植物，親自感受大自然奧妙是好事。

【循道學校/森林課程/傳統名校】學生再不是拿着冰冷的課本，而是跳出課室，透過親身體驗，吸收不同學科的知識。傳統名校循道學校本學年首推「森林課程」，利用自然環境為學習場景，讓學生在戶外探索與發現，當中，二年級學生更會到海邊釣魚、劏魚及煮食，實行「自己午餐，自己負責」。

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不少家長均希望子女學習能立竿見影，往往忽略他們需要親身體驗去吸收知識。屬於油尖旺校網的循道學校，打破傳統教與學的框架，結合自然探索與環保教育，今年為全校學生新引入「森林課程」，讓學生從中認識生態，學習野外求生技能，培養他們的觀察力和創造力。

循道學校｜校長親自出馬跟學生體驗生活

循道學校校長陳淑英認為，學生走出課室觀察動植物，親自感受大自然奧妙，不僅激發他們的創新思維，還能提升探索和自主學習的能力，「一、二年級的學生會挑戰生火、製作昆蟲酒店，亦會到學校附近的京士柏遊樂場，展開昆蟲觀察、觀鳥活動」。

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為讓學生知道事情是通過團隊合作而成，陳校長非常「貼地」，會親身跟二年級學生釣魚、處理魚類，甚至落手落腳煎魚、洗碗、掃地，同時透過坐竹筏教導學生浮力的科學原理。

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循道學校｜期望培養學生冒險精神

利用森林的自然資源促進孩子自主學習，鼓勵學生善用大自然原材料，動手製作玩具及設計不同遊戲，訓練他們的創造力及溝通能力，是森林課程的目的。陳校長表示，學校會安排初小的學生到西貢蕉坑郊野公園觀鳥、大埔滘郊野公園寫生、流浮山製作木頭車及製作「雞蛋仔」小食。

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「高年級的學生則會參加3日2夜森林營，夜間探山，尋找螢火蟲、蠍子、瘰螈」。陳校長向記者介紹時都表現得興奮期待，「他們跳出課室框框，培養勇於冒險的精神，希望透過戶外活動，為他們帶來成功感，快樂愉快地學習」。

循道學校森林課程理念 1. 從大自然當中學會欣賞、珍惜生命 2. 以學生為本，強調自主學習 3. 跨學科學習知識、技能、態度 4. 提升學生解難及自理能力 5. 學習動手實踐，磨練意志 6. 暫時遠離電子產品

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