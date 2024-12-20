  • 17°C
香港時間：20241220日 (五) 16:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直撃｜循道學校跳出課室推森林課程　小二生動手捉魚劏魚求生Easy Job

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

循道學校學生走出課室觀察動植物，親自感受大自然奧妙是好事。

循道學校/森林課程/傳統名校】學生再不是拿着冰冷的課本，而是跳出課室，透過親身體驗，吸收不同學科的知識。傳統名校循道學校本學年首推「森林課程」，利用自然環境為學習場景，讓學生在戶外探索與發現，當中，二年級學生更會到海邊釣魚、劏魚及煮食，實行「自己午餐，自己負責」。

最新影片推介：

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

不少家長均希望子女學習能立竿見影，往往忽略他們需要親身體驗去吸收知識。屬於油尖旺校網的循道學校，打破傳統教與學的框架，結合自然探索與環保教育，今年為全校學生新引入「森林課程」，讓學生從中認識生態，學習野外求生技能，培養他們的觀察力和創造力。

循道學校｜校長親自出馬跟學生體驗生活

循道學校校長陳淑英認為，學生走出課室觀察動植物，親自感受大自然奧妙，不僅激發他們的創新思維，還能提升探索和自主學習的能力，「一、二年級的學生會挑戰生火、製作昆蟲酒店，亦會到學校附近的京士柏遊樂場，展開昆蟲觀察、觀鳥活動」。

點擊圖片放大
+3
+2

為讓學生知道事情是通過團隊合作而成，陳校長非常「貼地」，會親身跟二年級學生釣魚、處理魚類，甚至落手落腳煎魚、洗碗、掃地，同時透過坐竹筏教導學生浮力的科學原理。

點擊圖片放大
+5
+4

循道學校｜期望培養學生冒險精神

利用森林的自然資源促進孩子自主學習，鼓勵學生善用大自然原材料，動手製作玩具及設計不同遊戲，訓練他們的創造力及溝通能力，是森林課程的目的。陳校長表示，學校會安排初小的學生到西貢蕉坑郊野公園觀鳥、大埔滘郊野公園寫生、流浮山製作木頭車及製作「雞蛋仔」小食。

點擊圖片放大
+3
+2

「高年級的學生則會參加3日2夜森林營，夜間探山，尋找螢火蟲、蠍子、瘰螈」。陳校長向記者介紹時都表現得興奮期待，「他們跳出課室框框，培養勇於冒險的精神，希望透過戶外活動，為他們帶來成功感，快樂愉快地學習」。

循道學校森林課程理念
1. 從大自然當中學會欣賞、珍惜生命
2. 以學生為本，強調自主學習
3. 跨學科學習知識、技能、態度
4. 提升學生解難及自理能力
5. 學習動手實踐，磨練意志
6. 暫時遠離電子產品
點擊圖片放大
+8
+7

相關報道：

STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂 循道學校創新教導AI繪畫

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

【小一巡禮】循道學校推創新大計培育世界公民   校長： 教育不能只限於課本上

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫
18:12 2024/11/29
STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:47 2024/09/25
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫
20:24 2024/07/12
升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫

你可能感興趣

STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫
18:12 2024/11/29
STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:47 2024/09/25
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫
20:24 2024/07/12
升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫
校園直擊 循道學校 中小學教育 小學 正能量 戶外探索 大自然

最高瀏覽

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月20日 時間12:05）