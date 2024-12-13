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中獎悲劇｜73歲男子中2.6億彩券　24天後看牙醫突心臟驟停亡警方疑死因與中獎有關

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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73歲男子中2.6億樂透大獎，24天後看牙醫突心臟驟停亡，警方疑死因與中獎有關。

【心臟病／高血壓／糖尿病／牙醫／猝死】巴西73歲男子Antonio Lopes Siqueira近日贏得2.01億巴西雷亞爾（約港幣2.6億元）彩票大獎，惟24天後他在看牙醫時突心臟驟停死亡，警方目前正在調查死因。

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中獎悲劇｜男子中大獎後突心臟驟停亡

綜合外媒報道，73歲的Antonio於11月9日購買了巴西彩券Mega Sena，並贏得約2.01億巴西雷亞爾大獎。惟12月4日，Antonio決定拿這筆獎金去看牙醫時，卻在治療途中突心臟驟停。

當醫護人員趕到現場時，發現Antonio整個人仰躺在手術椅上，已經心臟驟停半小時以上，雖然被緊急送醫治療，但最後仍無法救回他的性命。

中獎悲劇｜警方懷疑死因與中獎有關

驗屍報告指出，目前無法立即確定Antonio的死因，因此正在進行進一步的測試。法醫團隊正考慮所有可能性，包括他患有心臟病、因巨大勝利而受到刺激休克或被謀殺。

警方表示，Antonio患有高血壓與糖尿病等問題，他在去世前已接受了一周的牙醫治療，如果他的死亡是突發狀況，外界不應該指責事件責任與牙醫診所有關。警方續指，目前正在考慮是否有可能是24天前的巨大勝利所帶來的震驚，削弱了他的心臟功能，並導致其死亡，案件仍待進一步調查中。

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據悉，Antonio是一名養牛業者，也是四個孩子的爸爸。家人透露，Antonio中了獎金以後，一直沒決定要怎麼運用獎金，正在考慮買一棟新房子。

當時Antonio所下注的彩票老闆表示，Antonio平時有固定購買彩票的習慣，還一直夢想自己能夠中大獎，「這是一個很悲傷的情況，他一直夢想著這筆錢，並且得到了，不幸的是他沒有時間可以享受它」。

同場加映: 10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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同場加映:猝死4大高危因素

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

盧曉分享4個猝死高危因素：

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猝死危機｜３大生活建議

盧醫生提醒，30歲出頭的年輕人要開始注重健康，不要「無度消耗自己」，因疲累和各種因素會日積月累，造成日後猝死的關鍵因素。他建議，平日可以養成恆常運動的習慣，適量運動，平日亦減少捱夜、吃宵夜等不良習慣。

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