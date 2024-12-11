電熱水煲推薦2024︱消委會5星推薦電熱水煲無金屬異味　$700以下CP值高 設計安全防煲乾

▲ 消委會5星推薦電熱水煲無金屬異味 $700以下CP值高 設計安全防煲乾

【電熱水煲／電熱水壺／電熱水瓶／消委會／保溫】天冷要多飲熱水！市面上各種電熱水煲，邊款最值得入手？TOPick整合消委會推薦的5星評價電熱水煲，另外還有部分$700以下平價款式，設計安全效能佳，冬天居家必備！

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消委會15款電熱水煲評測 5星推薦無金屬異味

消委會曾評測市面上15款電熱水煲，針對樣本的安全、效能、味道氣味及釋出的金屬物質等進行測試，最終有7款獲得總評5星的高分推薦。但有部分款式現已停售，仍可從市面上購買的5星電熱水煲產品資訊如下：

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另外，消委會在測試中發現，有部分附有加熱保溫功能的電熱水煲，由於沒有隔熱層，令其熱能較易流失，導致耗電較高。其中耗電量最高達1.7 kWh，若以每度電$1.1計算，每年電費可達$683，比一部每年製冷180天、每天使用12小時的「一匹式」變頻式冷氣機，全年所需電費約$500多更貴！因此，消委會提醒大家，在選擇有保溫功能的電熱水煲時，要留意產品是否有隔熱層。

$700以下平價電熱水煲 設計安全防煲乾

除了消委會的5星推薦外，還有一些高CP值款式因功能實用、設計安全，受到不少消費者喜愛。以下推薦的7款電熱水煲，價格均不超過$700，非常適合預算有限的人士選購：

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慎防電熱水瓶2大安全隱患 消委會8大安全使用貼士

除了電熱水煲，消委會還曾評價市面上部分電熱水瓶，發現當中有2大安全隱患：

1. 熱水、溫水輸出掣對調 隨時燙傷手

接受測試的電熱水瓶樣本，雖然出熱水安全設計不俗，全部樣本都須先解鎖才可按掣，或碰杯把水泵出，在解鎖後的一段短時間內，電子鎖會重新自動鎖上，有助減低意外釋出熱水的風險。但消委會發現有個別樣本雖然分別設有熱水及溫水輸出掣，但2個掣的功能卻對調，按溫水掣時會泵出熱水，可能導致意外。

消委會建議，用戶如遇上這情況，須與代理商聯絡安排更換產品。

2. 煲水時發出較濃膠味

消委會評審員分別就樣本煲水時發出的氣味、熱水的氣味、暖水及冷卻後的凍滾水味道進行評分。全部樣本都是全新的，經首次煲水清洗後馬上測試。

有評審員指出，這些熱水瓶在首次使用時都釋出一些膠味，在冷卻了的凍滾水中氣味較強。個別樣本在煲水時已經發出較濃膠味，煲出的水亦發出膠的氣味，以致煲完的水難以入口。

消委會指，部分樣本的說明書有提示，若用戶感覺水中有異味，可重洗水瓶一次。

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