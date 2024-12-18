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澳門聖誕好去處｜新濠影滙「冰FUN嘉年華」免費溜冰　8米高聖誕樹+企鵝雪山+雪境橋超多打卡位

親子好去處

撰文： 林綺玲

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

澳門新濠影滙「冰FUN嘉年華」設多款聖誕大型主題裝置及打卡位，包括8米高聖誕樹、企鵝雪山及超多薑餅人！

【澳門聖誕好去處2024/澳門好去處/澳門親子遊】今個聖誕，新濠影滙將化身為滙聚溜冰、飄雪、打卡裝置及冬日市集的「冰FUN嘉年華」，設多款大型主題裝置及娛樂設施！新濠影滙首設「夢幻溜冰場」、「Let It Snow 雪境橋」、「8米高閃耀聖誕樹」及「企鵝雪山」等巨型打卡裝置！

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零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

澳門聖誕好去處｜新濠影滙設免費溜冰場

由即日起至2025年1月5日，只需成為「新濠風尚」會員、或上載「冰FUN嘉年華」活動照片到社交媒體，並標記兩個或以上的指定主題標籤，即可免費換領溜冰場入場券一張。

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新濠影滙聖誕｜8米高聖誕樹+企鵝雪山

在新濠影滙1樓時代廣場的「星閃繽FUN打卡裝置」，設有一站式多個巨型打卡聖誕主題裝置，包括8米高閃耀聖誕樹及企鵝雪山等。華麗閃亮的燈飾綻放，每一個角落都充滿驚喜，充滿歡樂的聖誕氣氛！當中「Let It Snow雪境橋」可感受皚皚冬雪的奇幻魔力；而雪境橋上雪花飄落，映襯繽紛悅目聖誕燈飾，猶如置身於童話般的雪國小鎮之中，非常浪漫。

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新濠影滙聖誕｜「冬日市集」過百款聖誕禮品及手作

過節當然要盡情購買！「冬日市集」滙聚40多個本地中小企業合共設有近20個攤位，提供過百款精緻聖誕主題禮品和手作精品。

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新濠影滙聖誕｜免費坐8字形摩天輪+水上樂園買1送1

新濠影滙為訪客提供多項冬日食、買、玩優惠，包括「冬日節慶星饌」樂享由多位星級名廚特別設計節慶佳餚、甜點及特飲；「FUN享冬日購賞」購物賞不停，憑消費滿澳門幣1,000或以上之當日收據（最多兩張）即可免費換取禮券；「新濠影滙水上樂園」門票買一送一優惠及「摩天輪免費坐」聖誕節當天穿著任何聖誕圖案或造形，即可免費乘坐8字形摩天輪「影滙之星」！

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