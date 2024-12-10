詐騙網站｜騙徒偽造多間銀行網站及應用程式　金管局籲市民提高警覺

▲ 金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領用戶到其網站進行交易。（資料圖片）

金融管理局今日（10日）呼籲市民提高警覺，留意分別由多間銀行發出關於欺詐流動應用程式，或欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。

上海商業銀行列出欺詐網站網址 hxxps://carousell-hk[.]capebbp[.]shop/login/310JO617PD335L8899866 新加坡銀行列出欺詐流動應用程式網址 hxxps://bos-bank-of-singapore-limited[.]en[.]aptoide[.]com/app 東亞銀行有限公司列出欺詐網站網址 hxxps://carousellhk[.]capebbp[.]shop/login/310AV617XD335P8899866



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金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領用戶到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊，包括以超連結方式，要求客戶提供任何敏感的個人資料，包括登入密碼和一次性密碼。

任何人士若曾向該網站或登入畫面提供其個人資料，或曾透過該網站或登入畫面進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行，及聯絡香港警務處刑事總部資訊中心，電話2860 5012。

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