店舖盜竊｜中環名店4分鐘内被盜上千萬港元　顧紀筠：謹記財不可露眼

▲ 中環名店4分鐘内被盜上千萬港元，顧紀筠：謹記財不可露眼。

挨年近晚，真的格外要小心門戶。經濟好的時候，大雞唔食細米，周圍都能夠搵到錢，自然少打家劫舍；反之，近年經濟下滑，鼠輩狗偷就特別多。

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一家在日本成立，於香港開了分公司的名牌手袋專賣店，在一個周五晚上，遭盜賊洗劫，取走了六十六個名牌手袋，共損失上千萬港元財物。看到苦主發上網站的照片，留下十數個普通版Kelly和Birkin，搶走的都是特別版，識貨賊人，也肯定有出貨之路。令人擔心是該案件發生在商業中心中環區的寫字樓內，據說整個過程四分鐘內完成，乃專業大盜手法所為。

到了年尾，賊人都要搵錢過年，各位行街出門，屋企守護都不要鬆懈。謹記財不可露眼，穿戴不宜過份張揚，金銀財寶亮相，容易變成賊人緊盯的目標。睇過無數網上搶手機、手袋的片段，真係被搶了也不知道正在發生甚麼事？電光火石間，財物消失無影無蹤。

家傭姐姐又到了被提醒的時間，千萬別有事沒事就開門，送貨的、送禮的……賊人可以幻化成任何角色，隨便放人入屋，當然唔會搶佢準備寄返鄉下的物品，而係主人的金銀財寶。長氣唚氣對家傭姐姐訓示絕不為過，提醒小心門戶好重要，一次意外，終生遺憾。

騙案雖多，但只要盡量唔貪，接到不明來電乾脆收綫了之。但偷盜搶劫嚇親之餘，亦好無奈。大家不要嫌麻煩，裝番幾部攝錄機以防萬一，記住賊仔寧願取易捨難，做足防盜措施，保家平安。

全文刊於《經濟日報》，原題為「提醒防盜」