七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課　七師傅親授3招提升小朋友專注力

▲ 人稱七師傅的七仙羽親授3招提升小朋友專注力。

【七師傅蛇年運程/七師傅風水佈局2025/七仙羽/提升專注力/提神醒腦】對於父母而言，若子女做功課不夠專心，甚至要三催四請才願意動筆，很容易因而大動肝火，不但影響子女的學業成績，有父母甚至因情緒激動而「爆血管」。

TOPick找來玄學家七仙羽以風水學角度，教授一眾爸媽如何令子女專心做功課以及溫習。

▲ 玄學家七仙羽教大家如何提升子女的專注力。（陳慧安攝）

3大令孩子乖乖做功課錦囊

提升專注力｜1.去掉「勾絞星」

不少小孩不肯專注做功課，只顧著打機、看電視甚或上網睇片，七師傅稱性格懶散的人八字裡有「勾絞」。

她說：「如果你的子女八字有勾絞，一定要去除，有「勾絞」的小朋友做事拖拖拉拉，不夠集中精神，讀書又可不夠專注，我可以幫你去除這些衰星。」

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提升專注力｜2.書枱擺放在「文昌位」

另外，安排子女坐於「文昌位」溫習或做功課，對提升專注力有一定幫助，七師傅說：「因為如果他坐在文昌位，增加下讀書意欲，如果放在對的位置，他會更加喜歡讀書，若果你將它放在破財位，例如五黃災煞位東北位，他就會衰，今年文昌位在西方，所以一定要將子女書枱放那裡。」

▲ 要小孩專心做功課,，是家長們最頭痛的問題。（取自Istock）

提升專注力｜3.營造讀書氛圍

七師傅建議在家裡別開電視，亦掉棄全部遊戲機，要製造一個讀書的好環境。七師傅說：「將屋企打造成圖書館，家裡擺滿一大堆書，若你沒有太多書籍，假書也可以，總之營造出一個氛圍。讓人們一踏入你家，感覺如圖書館一樣，擁有一個讀書環境，你估小朋友不會讀書嗎?一定讀啦，家裡甚麼也沒有。」

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