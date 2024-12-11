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居港日本人｜日本女生居港5年　細數8個「離開唔到香港嘅理由」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 15 小時前

最後更新： 2 小時前

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住港日本女生細數8個離開唔到香港嘅理由。

【香港/日本/移居】香港風景和人文的魅力，令不少人心嚮往之。近日，已在港居住5年的日本女生於自己的Youtube頻道「NAMICO日本人の香港生活」上傳視頻，細數8大「離開唔到香港嘅理由」，包括自由、治安及交通等。

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居港日本人｜理由一：喺香港可以做自己

Namico在影片中以「半鹹淡」廣東話分享道，首先「我喺香港可以做自己」。她形容日本是一個重視團體的社會，「例如著衫，如果得我一個人著露肚臍啊、露出腳嘅衫，就會畀人望住；化妝都係，如果得我一個人冇化妝，其他人會覺得我係奇怪嘅人」。

她又舉例稱，日文有敬語，「同大過自己嘅人傾計，一定要用敬語，如果唔係我會（被視為）好冇禮貌嘅人」，「同埋廣東話冇敬語，好似同邊個都可以做朋友，所以對我嚟講，香港係比較自由嘅地方」。

Namico是一位在港居住5年的日本女生。（取自Youtube頻道「NAMICO日本人の香港生活」）

居港日本人｜理由二：香港嘅治安好好

其次，Namico形容「香港嘅治安好好」。她指日本治安亦不算差，但日本電車上有「痴漢」，「香港條街好多人，同埋好多燈好光，所以做唔到壞事，同埋喺香港，女性嘅地位畀社會保護住，所以唔使擔心有痴漢，就算好夜都可以一個人出街，所以我覺得香港嘅治安好好」。

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居港日本人｜理由三：香港有人情味

第三，Namico表示「好鍾意香港人嘅人情味」，她認為港人乘搭公共交通工具時，會因真正有需要而讓座予他人，日本人則是因為「優先席」而讓位，如果不設有該座位，日本人是不會主動讓位的。

她亦分享一次掛8號風球要乘搭飛機回日本的經歷，指香港朋友比日本朋友對其的關心程度高出不少，包括會主動為她查閱天氣、交通及酒店資訊等。

居港日本人｜理由四：香港唔容易寂寞

第四，Namico認為在香港「唔會咁容易寂寞」，她指日本地方較大，人與人之間的距離較遠，夜晚亦不像香港般熱鬧，且在香港更容易相約朋友遊玩，見面機會較多，故在港「唔會咁容易孤獨」，在日本則需要提前不少時間相約友人。

居港日本人｜理由五：香港乜都便利

第五，Namico形容香港「乜都好快好方便」。她指香港面積較小，前往任何地方也很方便，例如在家樓下的街市便可買餸，相比她昔日住在日本時，需要駕車前往買餸。

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居港日本人｜理由六：香港與日本很近

第六，Namico認為「香港同日本好近」。「香港真係好多日本嘢，行街都見好多日本餐廳、日本超市，就算納豆都好容易買到，對我嚟講真係好方便」，她喜歡的日本電影和日本音樂，在港亦容易找到同好「一齊enjoy」。

居港日本人｜理由七：香港去各處旅遊方便

第七，Namico表示「香港好容易去到旅行」。「因為香港喺亞洲中心位置，好容易去到旅行」，她指住在日本時，只有韓國和台灣相對便利，如要去越南或泰國旅行，飛行時間估計需要7個小時，加之從日本家中前往機場亦需要較長時間，她形容從日本出發旅行有些麻煩。

居港日本人｜理由八：香港唔會厭

最後，Namico認為「香港唔會厭」。「香港每日都起緊新嘅建築物，好快有新嘅鋪頭，所以行街都唔會厭」。她自己有不少茶餐廳、大排檔還未去過，香港許多山、離島及新界部分地區亦未涉足過，所以「住喺香港都唔會厭」。

綜合以上，Namico總結稱「香港好有魅力，（係）好自由好溫暖嘅地方」，故決定繼續留港生活。

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