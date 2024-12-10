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著數優惠｜益生菌粉紅色流動專車全港快閃　林芊妤現身抽獎大派禮品

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撰文： 王明芳

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

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Glowagen推出的益生菌+益生元、凍齡丸NAD+2.0及幼兒丸NMN等健康產品，《全家「腸」備益生菌》粉紅色流動專車將於12月12日及13日一連兩日遊走港九鬧市，更邀請代言人Coffee林芊妤參與快閃活動，與市民玩遊戲贏取禮物。
由12月14日至2025年1月5日，更可參加地鐵打卡贏巨獎活動，抽出23位幸運兒，有機會獲得由香港出發至日本東京或台北雙人來回機票及豐富獎品。

《全家「腸」備益生菌》地鐵打卡贏巨獎活動由12月14日至2025年1月5日期間，於香港站Glowagen的大型廣告前拍照打卡，上載至個人Instagram帳號後Tag @glowagenofficial，即可參加活動。

官方將於2025年1月6日下午3時挑選出最符合Glowagen品牌形象和最具創意的圖片、視頻或限時動態，共有23位參加者得獎，勝出獎品包括由香港出發至日本東京或台北雙人來回機票及其他豐富禮品，詳情請留意Glowagen官方網站及Instagram。

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