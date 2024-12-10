以假亂真︱疑冷藏肉扮新鮮肉出售兼無送貨單　觀塘肉店將被除牌

▲ 食環署人員在行動中檢獲的部分肉類。（政府新聞處圖片）

觀塘有持牌新鮮糧食店疑以冰鮮或冷藏肉，充當新鮮肉出售，亦無送貨單。食環署今日（10日）向該店負責人發口頭警告，且正展開程序取消該新鮮糧食店牌照。

食環署今日於觀塘瑞和街，向一間懷疑以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取行動。行動中，檢獲約225公斤懷疑冷藏牛肉，及約90公斤懷疑冷藏羊肉，並已即時銷毀。

此外，食環署人員已即時封存約148公斤預先包裝冷藏牛肉，作進一步調查。亦已抽取牛肉樣本進行防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將提出檢控。

未能提供送貨單供 無法查核來源

該店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序取消該新鮮糧食店牌照。食環署人員亦就該新鮮糧食店負責人未能提供送貨單供查核而違反相關持牌條件，向其發出口頭警告。

食環署發言人說，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，這種牟取暴利的經營方式，亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。

發言人補充，任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

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