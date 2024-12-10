資料外洩｜機電署洩圍封強檢市民資料　署長：難以理解還有甚麼資料未刪

機電署外洩2022年圍封強檢逾1.7萬名市民的個人資料，被個人資料私隱專員公署批評。對於還有哪些資料外洩或未被刪除，機電署署長潘國英今日（10日）表示「難以理解」，指日後會將資料儲存在自家系統內。

私隱專員公署昨日指，機電署在2022年3至7月期間，對14座大廈的居民或訪客進行強檢，並向承辦商採購及使用雲端平台ArcGIS Online附設的電子表格平台，製作了14張電子表格作記錄，相關資料被儲存在ArcGIS Online數據儲存庫。

同年12月底，強檢行動告一段落，署方通知承辦商，於去年2月底合約屆滿後，不再就電子表格平台服務續約。然而，相關資料被發現在毋需輸入帳戶及密碼的情況下，於ArcGIS Online的相關網址被瀏覽。

機電署已建立自家新系統

潘國英今日在接受訪問時表示，署方對於甚麼資料仍然存在及外洩，「我哋覺得難以理解」，但強調會全面執行私隱專員的建議，若發現平台或網上仍儲存這些資料，會適時刪除。

對於今次事件，潘國英認為使用外判服務難以確保適時刪除資料，因為系統由外判商控制，相信用自家系統最安全。他指機電署已經建立名為eServey的系統，在機電署服務中使用，例如讓市民報名參與活動。若系統運作良好，會推介其他政府部門一起使用。

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