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簡約公屋丨何永賢視察攸壆路項目　籲建築團隊盡心盡力盡快做好

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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房屋局局長何永賢。（何永賢fb圖片）

政府在2022年施政報告中提出興建簡約公屋，房屋局局長何永賢說，上星期到位於黃大仙東匯邨的「元朗攸壆路簡約公屋臨時辦事處」，與不少在場辦理資格審核的市民交流。

 

點擊圖片放大

何永賢今日在社交平台提到，有一家四口的申請者現時月租一萬多元，但攸壆路簡約公屋的三四人單位，月租也不過約1630元，每月將可省下可觀金額，投放在子女教育、家庭醫療。同時，營運機構將會提供多元支援，包括培養住戶技能、幫助住戶就學就業等等，並不只是居住這般簡單。

何永賢表示，除了處理申請的團隊加緊審核，地盤的工程推展也十分重要。她最近2次到簡約公屋攸壆路項目的地盤現場視察，在建築署團隊落力推進下，不論晴天雨天，承建商也如火如荼地做好每一項工作，希望為入住市民打造安樂窩。「我也在場向大家表達市民的期待，期望建築團隊時時刻刻將市民的迫切需要放在心上，盡心盡力盡快做好這個簡約公屋項目。」

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