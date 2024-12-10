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醫院服務丨港島研整合一個醫院聯網　醫衞局：市民不會因一般疾病跨區求診

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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東區醫院。（資料圖片）

政府正規劃「第二個醫院發展計劃」，研究港島兩個醫院聯網合併成一個，引起難以增加病床及市民要跨區求診或探病的疑慮。醫管局強調，會按地區需要優化服務配置和適當增加病床數目，不會令市民一般疾病要跨區求診。

點擊圖片放大

醫務衞生局常任秘書長陳松青今日（10日）在電台節目表示，正研究港島兩個醫院聯網合併成一個，亦會討論是否擱置東區醫院擴建計劃。醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，憂慮東區市民要到西區的瑪麗醫院求診或探病，造成不便。

醫務衞生局發言人指，醫務衞生局和醫管局檢視和規劃「第二個醫院發展計劃」時，會考慮人口分布和結構變化，而優化整體服務安排。

就港島區而言，政府統計處預計到2041年人口輕微下降，65歲以上長者比例因人口老化而上升。局方會按港島的數據推算未來地區服務需要，正檢視和規劃區內的服務配置，以及各醫院的分工與分布。

瑪麗醫院。（資料圖片）

醫務衞生局說，港島區合併成一個醫院聯網是其中一個探討方向，而就算整合聯網，預期區內現有所有急症或重症醫院均會全部保留，並繼續發揮其作為急症或重症醫院的功能，市民不需要就一般疾病跨區求診或探病。同時，醫管局亦會按地區需要，優化服務配置和適當增加病床數目及相關醫療設施。

醫衞局表示，這些做法可減低行政成本並促進服務協調，從而提升成本效益。完成檢視後，會適時公布「第二個醫院發展計劃」詳情。

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