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觀塘活化丨1公里明渠變身翠屏河　智能水閘抵200年1遇暴雨

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

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渠務署「活化翠屏河」工程導賞。（馮漢柱攝）

渠務署完成活化觀塘敬業街明渠的「活化翠屏河」主體工程，除加設跨河通道和園景平台，河道亦設智能水閘，以穩定水位及改善臭味問題，並透過挖深河床等增防洪能力，署方稱可抵200年一遇暴雨。

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政府耗資13.422億開展「活化翠屏河」工程，將「臭名遠播」、長約1公里的敬業街明渠，打造成翠屏河，歷時逾4年後，主體工程已於9月完工，將於明日舉行開幕禮並逐步對外開放。

挖深河床提升防洪　明對外開放

渠務署排水工程部高級工程師溫南豐指，明渠以往旱天會「光禿禿」見渠底，惟無水不成河，署方便在下游近鴻圖道位置設置連結天文台天氣預報的智能水閘，水閘會因應潮汐升降，潮漲時會升高蓄海水，以穩定水位，逐漸降低時也會形成「小瀑布」。而當天文台預測將有惡劣天氣，水閘就會預先降低至平臥河床，確保維持最大的排洪能力。

他續指，翠屏河集水區面積約520公頃，相當於27個維園，最高排洪能力為每秒約150立方米，即約17秒可填滿一個標準游泳池。為提升排洪能力、減低水浸風險，署方亦遷移原有翠屏道旁的行人天橋斜道及橫臥於明渠上的基座，同時將翠屏道至敬業街一段長約800米的河道河床挖深約200至700毫米；河道上游近翠屏道位置也安裝了約1.2米高的擋水牆，以減低河水淹上路面的風險。

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旱季截流器　引污水至收集系統

溫南豐稱，配合觀塘區內的排水系統改善工程，翠屏河符合現行防洪設計標準，可抵禦200年一遇的暴雨，而隨氣候變化愈演愈烈，往後也會不停檢視及改善。

在緩解臭味上，渠務署排水工程部總工程師溫卓強指，明渠乾涸是造成氣味一個重要原因，故智能水閘便已有改善氣味之效；署方亦另設置3個旱季截流器，把雨水渠內受污染的水堵截及輸送至污水收集系統，減少河道受污染，同時會定期檢查河道和安排清洗。

他又稱，過去明渠欠缺生命力及生態價值，署方活化亦在河道栽種植物和設置生態裝置，包括紅樹林、鳥桿、岩石池、潮汐池及生態牆等，為河道生態創造有利條件，吸引更多天然物種棲息於翠屏河。

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種植助創造生態　浮島親水體驗

此外，署方也沿河興建7條跨河行人通道，便利市民穿梭河道兩岸，其中1條以浮島形式呈現，提供親水體驗，並興建6個園景平台提供更多河畔休憩空間。近敬業里沿河道兩岸超過50棵細葉榕亦獲保留，成為觀塘市中心的「林蔭走廊」。

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