西九好去處｜「當紫禁城遇上凡爾賽宮」   12月18日起香港故宮展出【多圖】

▲ 「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」將於12月18日開幕。（西九文化區提供）

香港故宮文化博物館將於下周三（12月18日），舉辦特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」。適逢中法建交60周年，「當紫禁城遇上凡爾賽宮」，是次展覽由香港故宮文化博物館、故宮博物院與法國凡爾賽宮合辦，是香港首度同時展出紫禁城及凡爾賽宮兩大世界遺產的重要文物。

香港海事博物館和香港中文大學圖書館亦提供部分展品。

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近150件來自故宮博物院與法國凡爾賽宮凡的瑰麗珍寶已抵港，並由三間博物館的研究策展與文保團隊，檢查狀況及布展。

展覽聚焦17世紀下半葉至18世紀期間，中法宮廷在文化、藝術、科技等領域，互相仰慕、啟發與交流的歷史。是次展出文物種類多元，不僅有宮廷肖像及精美絕倫的瓷器、玻璃器、琺瑯器、紡織品等展品，亦涵蓋書籍、科技儀器等珍品。展品包括9件中國國家一級文物，以及凡爾賽宮近年來收入的珍藏，其中大部分展品更是首次在港展出。

故宮博物院的重點展品包括：

菊花紋壺

1783年製的菊花紋壺背後有一段「中國訂製，法國製造」的工藝交流故事。此壺過去一直被以為是廣東官員送給清廷的貢品。然而，近年故宮博物院專家在其底部發現一個細小的紅色款，為18世紀法國著名琺瑯工藝師約瑟夫．科托（1740-1812年）所署。此壺為乾隆帝（1736-1795年在位）所珍藏，成為中法工藝與審美交融的一件代表作。

櫜鞬

櫜鞬為盛弓箭之用具。展出的櫜鞬（1736-1795年）用對稱式「蕾絲」圖案的法國絲綢作為裝飾。這種絲綢格外華麗，流行於 1720 年代，主要產於法國。此時，作為絲綢大國的中國向法國大量輸出中國絲綢，深受法國人喜愛；而清代宮廷亦嘗試仿製帶有法國絲綢紋樣的織物，使絲織品成為中法工藝交流的重要媒介。

法國凡爾賽宮的重點展品包括：

香水噴泉

香水噴泉（1736-1743年）是法國宮廷收藏並裝飾中國瓷器的代表之一，也是當今已知唯一法國國王路易十五（1715-1774年在位）擁有的中國瓷器，曾放置在他的衣櫃內。這件仿哥釉瓷瓶由中國景德鎮瓷工製造，精美的銅鍍金飾件則可能根據法國工匠的圖紙在法國製作，展現華麗的洛可可藝術風格，讓這件瓷瓶成為中法文化交流融合的見證。

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乾隆帝瓷板像

乾隆帝瓷板像（1776 年）的圖像基於意大利耶穌會士潘廷章（1733-1812年）在清宮所製的乾隆帝畫像。瓷板像由法國皇家塞弗爾瓷廠製作。路易十六（1774-1792年在位）於1776年獲得此瓷板像，並將其掛在凡爾賽宮書房内。據說他之後又收入一件相同的瓷板像，作為外交禮物贈予乾隆帝。

為配合是次展覽，香港故宮將推出一系列教育活動，包括公開講座和親子工作坊。工作坊以創新形式結合互動戲劇與手工活動，帶參與者穿越時空，回到康熙帝和路易十四的時代。此外，展覽期間訪客參加展廳内的特別教育活動，有機會獲取一張精美展覽紀念明信片。相關教育活動詳情，將於稍後時間於香港故宮網站及社交平台公布。

「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽於12月18日在博物館展廳9開放參觀，展期至2025年5月4日。此特別展覽的成人門票為港幣150元，特惠門票為港幣75元；購買全館通行門票者，可於同日參觀博物館展廳8的「中華文明溯源」特別展覽，成人門票為港幣180元，特惠門票為港幣90元。上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7），詳情可瀏覽香港故宮網站。訪客可透過西九文化區網上售票平台或票務合作夥伴購票參觀。

*特惠門票適用於7至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助受惠人。

香港故宮文化博物館開放時間

星期一、三、四、日：上午10時至下午6時

星期五、六及公眾假期：上午10時至下午8時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二休館

地下票務處將於閉館前一小時關閉

假日特別安排：

2024年12月24日（星期二）：上午10時至下午5時

2024年12月31日（星期二）：上午10時至下午5時

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