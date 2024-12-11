巴士的士綠色轉型｜環團批未提電池汰舊　促加快生產責任制

▲ 環境局昨日公布《公共巴士和的士綠色轉型路綫圖》，局長謝展寰（前排左二））視察國產電動的士。（曾耀輝攝）

《公共巴士和的士綠色轉型路綫圖》昨日（10日）公布，環團批評政府在電車電池汰舊方面全無着墨，促請從速推進生產者責任計劃。城巴表明將透過資助購入200輛電動巴士，的士業界則憂慮充電設施未能應付需求。

當局指首間回收廠 今年已動土

電動車衍生電池回收問題，環境及生態局局長謝展寰昨指，環保園內首間電動車電池回收廠已於今年動土，強調將來電動車電池本地回收完全沒問題。

翻查資料，政府原定年內將生產者責任計劃訂立共同法律框架提交立法會，擬年內提交有關電動車退役電池的附屬法例，但環境局日前呈交立法會文件透露，預計要延至明上半年才可提交。

綠惜地球指，當局現在力推電動車，相信有助改善路面空氣污染，但路綫圖對電車電池的汰舊完全無着墨，認為生產者責任計劃亦不能再拖，當局應及早擴充電動車電池的回收產能，確保電池得到安全、有效再利用或回收。

城巴擬藉資助 購入200輛電巴

城巴昨表示歡迎政府發布路綫圖，表明擬購入200輛電能巴士，又透露正推進氫能巴士第二階段測試計劃，包括引入額外5輛量產型氫能雙層巴士及在港島興建第二座加氫站，承諾於2045年全面使用零排放巴士，較政府的2050年達致碳中和目標提早5年。

九巴則稱將來會積極考慮增購電動巴士，並感謝政府容許開放車廠的充電設施予其他商用車使用，待商討細節後推出。

的士小巴商總會理事長周國強指，因要預留時間充電，電動的士只能租給一更司機，憂即使將來全港加至2,000個高速充電樁也不夠用，建議引進換電技術。

政府昨安排國產電動的士供傳媒拍攝，代理商、新能源亞太有限公司代表李先生指，早前與四川車廠合作，製作適合香港駕駛的電動的士，包括為車底電池加設金屬保護殼和提高車廂地台等，另設支援阿拉伯語的導航系統，售價22.8萬，較傳統的士便宜逾12萬，已獲業界預訂約100部。

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