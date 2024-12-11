  • 21°C
香港時間：20241211日 (三) 00:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴士的士綠色轉型｜環團批未提電池汰舊　促加快生產責任制

社會

發布時間： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

環境局昨日公布《公共巴士和的士綠色轉型路綫圖》，局長謝展寰（前排左二））視察國產電動的士。（曾耀輝攝）

《公共巴士和的士綠色轉型路綫圖》昨日（10日）公布，環團批評政府在電車電池汰舊方面全無着墨，促請從速推進生產者責任計劃。城巴表明將透過資助購入200輛電動巴士，的士業界則憂慮充電設施未能應付需求。

當局指首間回收廠　今年已動土

電動車衍生電池回收問題，環境及生態局局長謝展寰昨指，環保園內首間電動車電池回收廠已於今年動土，強調將來電動車電池本地回收完全沒問題。

翻查資料，政府原定年內將生產者責任計劃訂立共同法律框架提交立法會，擬年內提交有關電動車退役電池的附屬法例，但環境局日前呈交立法會文件透露，預計要延至明上半年才可提交。

綠惜地球指，當局現在力推電動車，相信有助改善路面空氣污染，但路綫圖對電車電池的汰舊完全無着墨，認為生產者責任計劃亦不能再拖，當局應及早擴充電動車電池的回收產能，確保電池得到安全、有效再利用或回收。

童學園
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

城巴擬藉資助　購入200輛電巴

城巴昨表示歡迎政府發布路綫圖，表明擬購入200輛電能巴士，又透露正推進氫能巴士第二階段測試計劃，包括引入額外5輛量產型氫能雙層巴士及在港島興建第二座加氫站，承諾於2045年全面使用零排放巴士，較政府的2050年達致碳中和目標提早5年。

九巴則稱將來會積極考慮增購電動巴士，並感謝政府容許開放車廠的充電設施予其他商用車使用，待商討細節後推出。

的士小巴商總會理事長周國強指，因要預留時間充電，電動的士只能租給一更司機，憂即使將來全港加至2,000個高速充電樁也不夠用，建議引進換電技術。

政府昨安排國產電動的士供傳媒拍攝，代理商、新能源亞太有限公司代表李先生指，早前與四川車廠合作，製作適合香港駕駛的電動的士，包括為車底電池加設金屬保護殼和提高車廂地台等，另設支援阿拉伯語的導航系統，售價22.8萬，較傳統的士便宜逾12萬，已獲業界預訂約100部。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

電動車 汽車 可持續發展 環境及生態局 謝展寰 氫能 電動巴士 碳中和 新能源 的士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度