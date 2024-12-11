逆市開店︱日本居酒屋「鳥貴族」屯門試業　串燒飯麵價格曝光貴過日本咁多【附餐牌】

▲ 大家會唔會去食呢?

【過江龍/居酒屋/鳥貴族】香港又有過江龍餐廳插旗！日本人氣居酒屋「鳥貴族」已登陸屯門，日前已試業，逾20款牛肉雞肉串燒一律29.9元，亦有飯麵、小食、酒精飲品，惟香港店未有沿用日本店，免費提供椰菜的服務。試業消息引起網民關注，卻直指定價太高，「選擇返深圳食算」。

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大阪人氣平民居酒屋「鳥貴族」，日本開業接近40年，全國分店逾650間，日前已低調進駐香港屯門市廣場試業，今天（11日）舉行開幕禮，並於下週一（16日）正式開業。試業兩天，旋即吸引來大批屯門街坊光顧，門外逼滿等位的食客，而餐牌定價更首次曝光。

「鳥貴族」香港店標榜「以親民價格將高品質、美味的串燒和熱鬧的居酒屋氛圍帶到香港」就菜單所見，串燒跟日本店一樣，大部分都是兩串一碟，超過20款雞翅根、雞中翼、雞腎、雞皮、雞胸脆骨、雞心、芝士雞肉丸等選擇，其中雞胸貴族燒及雞腿貴族燒，以21厘米長作賣點，所有串燒劃一29.9元，消費較日本店370日元（約港幣19 元）略高。

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逆市開店︱威士忌啤酒每杯$29.9

至於特色菜，有日式雞肉薯仔沙律、南蠻炸雞、雞塊天婦羅配梅子醬、飯麵、甜品雪糕，價錢同樣是29.9元。另外，設有19.9元的快速餐牌，包括梅子醋枝豆伴小貝柱、山葵八爪魚粒粒，以及日本店免費任食的麻油醋汁椰菜等。同時有不少酒類提供，包括超大威士忌、啤酒、紅白酒，亦是每杯29.9元。

試業消息旋即廣傳，不少人認為日本每項收費不超過20元，香港就直逼30元，定價過高，「太貴！」、「街邊食串燒扺食果佢」；亦有網民坦言，寧願北上消費，「都係選擇返深圳食算，1百蚊燒烤應該可以飽到反肚」。另一邊廂，亦有人表示，居酒屋定義就是凌晨時分仍可光顧，惟香港店選址商場內受到開業時間限制，晚上十點已關門，「咁同一般餐廳有咩分別？」。

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鳥貴族香港分店 地址： 屯門市廣場1期1樓1108-1111號舖 營業時間： 上午11時30分至晚上10時 備註： 12月11日開幕慶典休業；12月13日營業時間為下午4時至晚上10時 官網： 按此

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