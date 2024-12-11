令人悲傷｜28歲南韓靚女天氣主播驚傳離世　生前當偶像練習生超強經歷曝光

▲ 南韓美女天氣主播奧約安娜（오요안나，音譯）驚傳於9月離世，年僅28歲。

【奧約安娜/天氣主播/MBC/離世】南韓MBC美女天氣主播奧約安娜（오요안나，音譯）周二（10日）突然爆出已於9月離世，確切死因尚不清楚，令粉絲非常震驚。

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綜合韓國媒體報道，奧約安娜在2021年透過公開招募成為MBC電視台的天氣主播，負責平日和周末新聞的天氣預報，並憑著亮麗外型及親和力令觀眾留下深刻印象，擁有高知名度。從社交平台上可以看見她喜愛運動，不時分享跑步的照片，如今公布死訊令不少人感到震驚。

在成為主播之前，她曾於2017年參加JYP娛樂第13屆公開招募選秀，獲得「Hermoso美麗獎」，之後亦有參加多項比賽，包括2019年春香選拔比賽並榮獲「淑」的稱號，以及同年11月參與SBS超模選拔大賽並晉級總決賽。

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奧約安娜在2022年與其他天氣主播一同出演tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，引起話題，以專業知識和幽默感獲得更多粉絲。與此同時，她亦在節目中首次公開分享自己作為偶像練習生的經歷。她坦言，自己當練習生時「每天都在哭，不知道自己是否必須這樣做」，並提到極端的飲食控制以及練習過程中的壓力，最終令她放棄這條道路，轉而尋找更適合自己的方向。

由於奧約安娜突然死亡，她生前的社交平台帖文亦重新被檢視。9月9日，她在Instagram限時動態上分享自己向前摔倒、一顆牙齒折斷及面部骨折的診斷書，表示自己因為臉部受傷而無法在本周播報新聞，向觀眾請假。她之後於9月12日分享一則廣告帖文，隨後便沒有再更新任何動態，讓許多粉絲感到擔憂，不料再次出現在大眾視線時竟是公布其離世消息，令人惋惜。

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