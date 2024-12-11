淺談｜中醫師拆解5種常見特殊型濕疹 年長者前脛常見一症狀

濕疹在香港是常見病，不少患者都有很多疑問，其實濕疹分很多類型，斷症準確，療效更佳。今期談談5種常見的特殊型濕疹。

濕疹症狀主要是搔癢劇烈，急性期以丘疱疹為主，有滲出傾向；慢性期以苔蘚樣變為主，易反覆發作。註冊中醫師唐文儀博士表示，臨床所見部分患者的症狀、病程與一般濕疹的症狀明顯不同，對這類特殊型濕疹的診斷，主要根據患者的病史及其獨特臨床症狀來辨證，要找出病因才可以盡快去除。

一、自身敏感性濕疹

患者對自身內部或皮膚組織所產生的物質過敏而引起。發病前出現錢幣狀的紅疹或小腿濕疹等，面積可大可小。發病後多為丘疹、丘疱疹及小水疱，呈群集性，對稱性分布，自覺劇烈搔癢，沿搔抓部會呈線狀皮疹。

二、傳染性濕疹樣皮炎

發病前患處附近有慢性細菌性感染病灶，如中耳炎、褥瘡、潰瘍等，從這些病灶中排出分泌物，使周圍皮膚受到刺激和敏感而致病。發病後皮膚發紅、有密集小丘疹、水疱、膿疱、結痂、鱗屑等，抓後有滲出，嚴重者有明顯水腫。

三、錢幣狀濕疹

皮疹多在四肢，因皮疹形狀像錢幣，呈圓形或類似圓形的紅色斑片，境界清楚。急性期潮紅、滲出，轉為慢性後皮損增厚及顏色變深，表面有乾燥的鱗屑，有劇烈搔癢。

▲ 唐文儀博士表示，臨床所見部分患者的症狀、病程與一般濕疹的症狀明顯不同。

四、汗疱疹

發病多在春、秋季節，每年會定期反覆發作。好發於手掌、手指側面，為米粒至粟米粒狀的水疱，皮診分散或成群發生，對稱性分布，疱液清澈。患者有程度不一的搔癢和燒灼感。

五、裂紋性濕疹︰

又稱乏脂性濕疹，此病好發於冬季天氣乾燥，常用過熱的熱水洗澡而激發皮脂分泌減少，造成角質層有細裂紋，皮膚色淡紅。發病位置多見於四肢，亦可在身體多處發病，年長者前脛亦常見此症發生。

小題︰注意整體調養 防發病

唐文儀博士表示，臨床不少濕疹患者，只要注意整體調養，有望避免發病。「這個亦是中醫治未病原則，有不少濕疹患者，病程已受控制，他們仍然願意定期針灸服藥調理，鞏固身體防病，「我有好多病人，眼望你根本不會發現他是來看濕疹，因為已控制到皮光肉滑，可能背脊、或撥開頭皮先見有一兩粒皮疹，他們會著黑色T恤，因為皮屑問題已解決；作為醫者，我見到都好開心。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5