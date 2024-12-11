結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間

▲ 本港結業潮持續，華潤集團旗下的U購Select繼續關閉分店。

【結業潮/華潤集團/U購/超市】本港結業潮持續，華潤集團旗下的U購Select繼續削減分店，繼10月已結業或已宣布結業至少的6間，12月再新增3間分店結業，分別是東涌裕雅苑、太子西道及沙田富豪花園，3店現在進行清貨減價，指定貨品8折，靚媽們有需要可以去掃貨！

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近日，有網民在Facebook專頁「嚟度離島」發帖，表示東涌裕雅苑超市U購select將會營業至12月19日，指定貨品8折。此外，在Facebook群組「超市關注組」，亦有網民張貼太子西道超市U購select超市門口的結業告示，稱多謝各位街坊支持，分店會營運至12月14日，現時店內全場貨品8折，惟部分指定產品除外。另外於Facebook群組「全港店舖消息」有網民發帖，指沙田富豪花園超市U購select超市也將於12月22日結業。

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結業潮︱U購Select僅餘約20間

華潤集團旗下的U購Select全盛時期曾擴張至約百間分店，遍布港九新界及離島，但現時僅餘約20間，早前TOPick報道過U購Select10月已結業或已宣布結業的U購分店已至少有６間，包括柴灣、屯門、深水埗等，令街坊對結業感到驚訝：「全條屋邨得呢一間超市，真係冇諗過獨市生意都做唔住！」

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